Klare Titel-Ansage für Vincent Kompany

IMAGO/Ulrich Wagner

Seit vergangenem Sommer beim FC Bayern: Vincent Kompany

Unter Vincent Kompany hat der FC Bayern wieder in die Spur gefunden. Der frühere Münchner Torjäger Giovane Elber ist voll des Lobes für den neuen Coach, fordert zugleich aber auch Titel.

"Im Trainingslager in Südkorea, bei dem ich dabei war, konnte man sehen, dass Kompany ein guter Trainer sein kann. Aber klar - ein guter Trainer muss Titel gewinnen, das ist halt so", erklärte Elber im Interview mit "Sky".

In der Fußball-Bundesliga befindet sich der FC Bayern bislang auf Kurs, hat acht von zehn Spielen gewonnen und ist souveräner Tabellenführer. Auch im DFB-Pokal läuft es nach Plan.

Etwas holpriger war der Start in die Champions League, in der zwei von vier Begegnungen verloren wurden. Die Chancen aufs Weiterkommen sind dennoch weiterhin gut.

Im Vergleich zur chaotischen Vorsaison erkennt Elber einige Fortschritte beim FC Bayern. "Es macht einen sehr guten Eindruck, wie sie spielen. Einer ist für den anderen da", schwärmte der Brasilianer.

Zu Zeiten von Kompanys Vorgänger Thomas Tuchel war das noch ganz anders gewesen. Elbers vielsagender Vergleich: "Wir haben wieder eine Mannschaft!".

Vor PSG-Match: Deutliche Warnung an den FC Bayern

Und doch ist Elber noch nicht nach Jubeln zumute. In den kommenden Wochen und Monaten sieht der einstige Torjäger große Herausforderungen auf seinen FC Bayern zukommen.

"Wir spielen in der Champions League jetzt zuhause gegen Paris Saint-Germain. Das kann ein ganz anderes Spiel werden, da muss man auf alles gefasst sein", warnte der 52-Jährige.

Durch einen Erfolg gegen den französischen Meister könnten die Bayern in der neuen Königsklassen-Tabelle wieder an die Top acht heranrücken. Zuvor geht es in der Bundesliga ebenfalls daheim gegen den FC Augsburg (Freitag ab 20:30 Uhr im LIVE-Ticker).

Auf welche Stars Kompany dabei setzen kann, ist derzeit noch unklar. Die halbe Mannschaft befand sich jüngst auf Länderspielreisen, der eine oder andere Spieler war schon vorher angeschlagen. Auch deshalb sind die Aktien von Leon Goretzka zuletzt wieder gestiegen.