Spielt dieser Offensivstar nie wieder für RB Leipzig?

IMAGO/Sven Sonntag

Verlässt Eljif Elmas (r.) RB Leipzig im Winter?

Eljif Elmas soll beim Fußball-Bundesligisten RB Leipzig auf der Streichliste stehen. Ein Verletzung könnte die Transferpläne der Sachsen nun aber durchkreuzen.

Bereits in der vergangenen Woche hatte die "Bild" berichtet, dass Eljif Elmas RB Leipzig wohl verlassen kann. Nun könnte aber eine Blessur einen Abschied verhindern.

Der Nationalspieler Nordmazedoniens kam mit einer Verletzung von der Länderspielreise zurück. Dem Boulevardblatt zufolge handelt es sich um einen Faserriss im hinteren Oberschenkel. Damit würde Elmas rund vier Wochen ausfallen.

Weiter heißt, dass es grundsätzlich einige Klubs aus England und Spanien gibt, die Interesse an einer Verpflichtung signalisiert haben. Das sei aber vor der Verletzung von Elmas gewesen. Wie potenzielle Abnehmer mit dem Ausfall umgehen, ist aktuell unklar.

Trotz Vertrag bis 2028 würde RB Leipzig dem offensiven Mittelfeldspieler wohl keine Steine in den Weg legen, sollte er im Winter das Weite suchen. Voraussetzung dafür sei allerdings ein entsprechendes Angebot.

Eljif Elmas schmort bei RB Leipzig auf der Bank

Eljif Elmas war erst im Januar 2024 für 24 Millionen Euro von der SSC Neapel zu RB Leipzig gewechselt. Während der offensive Mittelfeldspieler in der Rückrunde der vergangenen Saison noch regelmäßig auf Einsätze gekommen ist, spielt er aktuell keine Rolle mehr.

Lediglich sechs Pflichtspieleinsätze stehen wettbewerbsübergreifend zu Buche.

Laut "Bild" ist Elmas nach wie vor davon überzeugt, sich bei den Leipzigern durchsetzen zu können. Allerdings werde ein Abschied im Winter immer realistischer.

Trainer Marco Rose hatte seinen Schützling im Oktober bereits in die Pflicht genommen. "Er muss sich in Geduld üben und dranbleiben. Er muss fleißig sein, sich anbieten und sich zeigen – in jedem Training. Wenn er dann dran ist, muss er performen", hatte er auf einer Pressekonferenz gesagt.

Neben Elmas steht wohl auch André Silva auf der Streichliste von RB Leipzig.