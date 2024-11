Abgang vom FC Bayern? Das sagt Daniel Peretz

IMAGO/kolbert-press/Marc Niemeyer

Daniel Peretz (l.) will den FC Bayern nicht verlassen

Ersatztorhüter Daniel Peretz will den FC Bayern vorerst nicht verlassen - auch nicht vorübergehend, wie zuletzt spekuliert wurde.

"Ich versuche hart zu arbeiten, um mich zu verbessern und fit zu bleiben. Ich denke im Moment nicht an eine Leihe: Ich will jedes Training mein Bestes geben. Dann wird die Zukunft zeigen, ob ich in München mehr Spielzeit bekomme", sagte der 24 Jahre alte Israeli im Gespräch mit "Bild".

An Peretz soll es Interesse aus dem Ausland geben. "Bild" berichtet aber genauso wie zuvor bereits "Sky", der FC Bayern wolle den Keeper frühestens im kommenden Sommer verleihen.

Obwohl er seit seiner Verpflichtung im Sommer 2023 bislang erst einen einzigen Pflichtspieleinsatz für den deutschen Rekordmeister absolvierte, sieht sich Peretz in München weiterhin bestens aufgehoben.

"Das Training auf diesem hohen Niveau bei Bayern München hilft mir ungemein in meiner Entwicklung. Wir sind eine tolle Gruppe als Torhüter, Manuel Neuer, Sven Ulreich und unser Torwarttrainer Michael Rechner. Sie treiben mich jeden Tag an mein Limit und machen mich zu einem besseren Torwart", schwärmte er.

FC Bayern: Peretz und Israel schaffen "Unglaubliches"

Schlagzeilen schrieb Peretz zuletzt mit seiner überragenden Leistung beim 0:0 von Israels Nationalmannschaft in der Nations League gegen Frankreich.

"Die Position des Torhüters bringt mit sich, dass man oft ziemlich schnell erkennen kann, ob man ein gutes Spiel gemacht hat. Es freut mich, dass viel darüber gesprochen wurde - aber noch wichtiger ist, was wir als Team erreicht haben", gab sich die Nummer drei des FC Bayern bescheiden.

Dem sensationellen Remis gegen den Vize-Weltmeister ließen Peretz und Co. in der zurückliegenden Länderspielphase auch noch einen 1:0-Sieg gegen Belgien folgen. "Wir haben Unglaubliches geleistet. Jetzt ist unser großes Ziel die Qualifikation für die WM 2026", sagte der Münchner.