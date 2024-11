Sahin rätselt über erschreckende Bilanz des BVB

IMAGO/nordphoto GmbH / Bratic

Noch kein Bundesliga-Auswärtssieg für BVB-Coach Nuri Sahin

Borussia Dortmund ist in der laufenden Saison noch ohne Bundesliga-Auswärtssieg. Die niederschmetternde Bilanz auf fremden Plätzen gibt BVB-Coach Nuri Sahin weiter Rätsel auf.

"Warum es auswärts nicht so läuft ist schwierig zu ergründen", sagte der 36-Jährige bei der Talk-Runde "Brinkhoff's Ballgeflüster" in Dortmund. "Wir haben da nie die Dominanz auf den Platz bekommen, die wir im eigenen Stadion fast immer gezeigt haben."

Grundsätzlich sei der BVB in den ersten Monaten seiner Amtszeit "konstant inkonstant unterwegs" gewesen, gab Sahin zu.

Der Ex-Profi räumte auch eigene Fehler ein, wie bei der 2:5-Klatsche in der Champions League bei Real Madrid, als der BVB eine 2:0-Führung verspielte. "Da hatte der Trainer eine Idee", sagte Sahin in Anspielung auf eine Systemumstellung in der zweiten Halbzeit, die den Dortmundern wohl letztlich den Sieg kostete.

Besonders bitter ist aus Sahins Sicht auch das frühe Aus seiner Mannschaft im DFB-Pokal, in der zweiten Runde gab es eine 0:1-Niederlage nach Verlängerung beim VfL Wolfsburg. "Wir sind nicht in Berlin dabei in diesem Jahr. Das wollten wir so sehr wie ihr auch", wandte sich der Übungsleiter an die BVB-Fans im Publikum.

BVB nur Siebter: "Die Tabelle lügt nicht"

Unstrittig ist zudem: In der Bundesliga hinkt der BVB den eigenen Ambitionen und Erwartungen mit erst 16 Punkten aus zehn Spielen und Platz sieben meilenweit hinterher. Die Liga ist für Sahin der ehrlichste Wettbewerb, "daher lügt die Tabelle auch nicht. Aber wir werden immer mehr eine Mannschaft".

Geholfen hat die vom Trainer proklamierte Entwicklung zuletzt nur bedingt. Vor der Länderspielpause gab es mit der herben 1:3-Pleite beim FSV Mainz 05 den nächsten Rückschlag. In dieser Partie habe allerdings "eine Szene alles verändert", betonte Sahin mit Blick auf die frühe Rote Karte gegen Kapitän Emre Can in der 27. Spielminute.