Angst vor CL-Aus? Thomas Müller wird deutlich

IMAGO/Ulrich Wagner

Urgestein des FC Bayern: Thomas Müller

Thomas Müller ist beim FC Bayern längst eine Institution. Auch unter dem neuen Trainer Vincent Kompany steht der Routinier noch regelmäßig für seinen Herzensverein auf dem Platz. Für die kommenden Monate hat er große Ziele.

2024/2025 präsentiert sich der FC Bayern bislang komplett anders als noch in der Vorsaison. Als Thomas Tuchel noch das Sagen hatte, lief beim Rekordmeister wenig zusammen, jetzt werden die Gegner reihenweise erdrückt.

Vom veränderten Stil der Münchner ist Thomas Müller begeistert. "Wenn man sieht, wie dominant wir Fußball spielen wollen und wie wir es auch umsetzen - das ist einerseits die Lust auf Ballbesitz-Fußball", erläuterte der 35-Jährige im Gespräch mit "Sky" die Grundlagen des Erfolgs.

"Andererseits hast du nur den Ball, wenn du ihn auch schnell wieder zurückeroberst, wenn du ihn mal verloren hast. Dementsprechend gehört die Defensivarbeit und das frühe Stören in der gegnerischen Hälfte ganz klar zu unserem Plan dazu. Und da macht jeder mit."

Speziell in den nationalen Wettbewerben läuft es für den FCB bis hierhin wie am Schnürchen. In der Fußball-Bundesliga führt das Team von Vincent Kompany die Tabelle souverän an, im DFB-Pokal ist das Achtelfinale eingetütet.

Thomas Müller formuliert "Traum" des FC Bayern

Etwas durchwachsener sieht Bayerns Zwischenbilanz in der Champions League aus, wo zwei Heimsiegen zwei Auswärtsniederlagen gegenüberstehen.

"Es ist ja jetzt ein Liga-System, da wissen wir alle noch nicht genau, wo uns die Reise hinführt und wie viele Punkte man braucht, um sich für die nächste Runde zu qualifizieren", gab Müller zu bedenken.

Vor dem Kracher gegen Paris Saint-Germain (Dienstag, 21:00 Uhr) sagte der ehemalige Nationalspieler: "Für beide Seiten steht viel auf dem Spiel. Die Chancen, gegen Paris zu gewinnen, sind natürlich vorhanden. Und trotzdem weiß man, dass gegen so eine Top-Mannschaft alles passieren kann."

Von Angst ist bei Müller freilich keine Spur: "Ich freue mich auf die Phase, wenn es kribbelig wird. Wenn das Frühjahr und die K.o-Spiele kommen. Das ist das, wofür man als Fußballer trainiert und lebt."

Beim FC Bayern wird auf ein großes Ziel hingearbeitet. "Es wäre ein Traum, wenn wir uns im Laufe des Frühjahrs in Richtung Finale dahoam 2.0 bewegen könnten", so Müller.