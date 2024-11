VfL Wolfsburg nach Kantersieg wieder auf Kurs

IMAGO/CB

Alexandra Popp (l.) traf dreifach

Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg haben in ihrem Jubiläumsspiel in der Champions League dank Dreierpackerin Alexandra Popp einen ungefährdeten Heimsieg eingefahren.

Im 100. Auftritt in der Königsklasse bezwangen die Wölfinnen Galatasaray Istanbul am Mittwochabend locker leicht mit 5:0 (3:0). Das Team aus Niedersachsen ist nun das erst dritte Team, das die Hunderter-Marke erreichte. Nur der FC Arsenal (116) und Gruppengegner Olympique Lyon (146) haben mehr Partien absolviert.

In einer aus Wolfsburger Sicht chancenreichen Partie legte Torjägerin Popp (3./15.) bereits früh den Grundstein für den Erfolg. Janina Minge erhöhte vor der Pause per Fernschuss in den Winkel (31.), ehe Popp (88.) und Lena Lattwein (90.+6) in der Schlussphase vor 2536 Zuschauern die Treffer vier und fünf für das Team von Trainer Tommy Stroot erzielten.

Bereits in der Vorwoche hatte der VfL Wolfsburg beim 5:0-Auswärtssieg wenig Mühe mit den punktlosen Türkinnen gehabt. Richtungweisend für den Tabellenführer der Bundesliga werden jedoch die kommenden Spiele in der Königsklasse, wenn es im Kampf um das Viertelfinale gegen die AS Rom (11. Dezember) und Spitzenreiter Olympique Lyon (17. Dezember) geht. Beide Hinspiele hatte der Bundesliga-Tabellenführer verloren.

Am Samstag geht es für Wolfsburg im Achtelfinale des DFB-Pokals gegen Frauen-Regionalligist Mainz 05 (17:00 Uhr) weiter.