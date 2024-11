Ex-Bayern-Star zweifelt als Wirtz-Transfer

IMAGO/Herbertz / Nico Herbertz

Florian Wirtz von Bayer Leverkusen wird mit einem Wechsel zum FC Bayern in Verbindung gebracht

Wechselt Florian Wirtz im kommenden Sommer von Bayer Leverkusen zum FC Bayern? Der frühere Münchner Markus Babbel hält das für ein unrealistisches Szenario und schlägt stattdessen einen Transfer 2026 vor.

"Mir fehlt die Vorstellungskraft, dass Bayern das umsetzen kann", sagte Babbel mit Blick auf die 100 Millionen Euro, die Wirtz im kommenden Sommer kosten soll, im Interview mit "ran.de" und ergänzte: "Ich glaube, das Gesamtpaket aus Ablöse und Gehalt ist selbst für den FC Bayern so groß."

Laut dem 52-Jährige gibt es nur zwei Klubs, die sich einen Wirtz-Deal derzeit leisten könnten: Real Madrid und Paris Saint-Germain. Danach werde "die Luft schon dünn".

Vor einem Wechsel nach Madrid warnt Babbel Wirtz allerdings. "Gerade bei Real kann es dir passieren, dass du nicht richtig reinkommst und bei der Konkurrenz im Kader erstmal auf der Bank sitzt, was du in einer WM-Saison natürlich unbedingt vermeiden willst", so der Europameister von 1996.

Daher legte Babbel Wirtz einen Verbleib bei Bayer Leverkusen bis nach der WM 2026 nahe. "Und dann hätte Bayern sicher eine Chance, weil wir dann von einer deutlich niedrigen Ablöse von 80 bis 90 Millionen Euro sprechen. Da könnte ich mir gut vorstellen, dass man zu dieser Investition bereit ist", erklärte der Ex-Profi.

FC Bayern: Musiala auf einer Stufe mit Neuer und Kane?

In dem Interview äußerte sich Babbel auch zur Zukunft von Jamal Musiala, der vertraglich noch bis 2026 gebunden ist. "Für die Zukunft des FC Bayern wäre es ein großartiger Move, wenn Musiala verlängern würde. Er ist ein absoluter Leistungsträger beim FC Bayern, in einem Team voller Hochkaräter sticht er nochmal heraus", schwärmte er von dem Nationalspieler.

Babbel setzt Musiala auf eine Stufe mit Manuel Neuer oder Harry Kane. "Und ich bin der Meinung, dann muss er auch so viel bekommen wie die Topverdiener der Mannschaft", merkte er an.

Für Musiala will der FC Bayern offenbar tief in die Tasche greifen. "Sky" berichtete zuletzt von einem Jahresgehalt von bis zu 25 Millionen Euro.