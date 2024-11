Nächster Nackenschlag für Kylian Mbappé?

IMAGO/LP / Fred Dugit

Verliert Kylian Mbappé die Kapitänsbinde?

Superstar Kylian Mbappé von Real Madrid droht der nächste Rückschlag bei der französischen Nationalmannschaft.

Wie die französische Sportzeitung "L'Équipe" berichtet, denkt Trainer Didier Deschamps darüber nach, Mbappé als Kapitän abzusetzen.

Eine Entscheidung soll demnach nach einem klärenden Gespräch zwischen den beiden fallen. Danach soll feststehen, ob ein anderer Spieler die Kapitänsbinde übernimmt.

Dafür kommen offenbar drei Spieler in Frage: Mbappés Real-Madrid-Kollege Aurelien Tchouaméni, N’Golo Kanté von Al-Ittihad und Ibrahima Konaté vom FC Liverpool.

Deschamps hatte zuletzt auf eine Nominierung von Mbappé verzichtet. "Jeder hat das Recht, eine schwere Zeit durchzumachen, es gibt den physischen und den psychologischen Aspekt", hatte der Coach die Nicht-Berücksichtigung erklärt.

Deschamps bekräftigte außerdem, dass Mbappé zum Nationalteam kommen wollte.

"Aber ich denke, dass es so im Moment besser ist für ihn", sagte der 56-Jährige. Er hatte zuvor auch betont, dass der Verzicht nichts mit den außersportlichen Schlagzeilen zu tun habe. Mbappé befinde sich in einer komplizierten Situation. "Er macht eine Phase in seiner Karriere durch, die nicht die glücklichste ist", sagte Deschamps und versicherte: "Ich stehe hinter ihm."

Ermittlungen gegen Kylian Mbappé

Seit Mbappés Wechsel von Paris Saint-Germain zu Real Madrid vor dieser Saison läuft es nicht optimal für den Weltmeister von 2018. Der Kapitän hatte schon in den Länderspielen im Oktober gegen Israel (4:1) und Belgien (2:1) gefehlt. Er war zuvor angeschlagen gewesen, aber für Real schon wieder im Einsatz.

Hinzu kamen die Medienberichte über Ermittlungen zu einer Vergewaltigung in Schweden, gegen die sich Mbappé zur Wehr setzt. "Er weiß, dass er sich absolut nichts vorzuwerfen hat", sagte seine Anwältin Marie-Alix Canu-Bernard dem Sender "TF1".