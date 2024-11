Insider packt über Lautern-Coach Anfang aus

IMAGO/Steven Mohr

Markus Anfang betreut seit Saisonbeginn den 1. FC Kaiserslautern

Sein langjähriger Assistent Florian Junge hat Einblick in sein Verhältnis zu Markus Anfang und dessen Arbeit als Cheftrainer des Zweitligisten 1. FC Kaiserslautern gegeben.

"Was bei ihm durchkommt, wenn wir beispielsweise Fußballtennis spielen, ist sein großer Ehrgeiz. Manchmal ist er dann sogar jähzornig, auf jeden Fall verbissen", schilderte Junge im Doppel-Interview mit Anfang in der Regionalzeitung "Rheinpfalz". "Das hat aber auch Vorteile, weil er dadurch sehr akribisch ist und immer am Leistungsmaximum arbeitet. Deshalb hat er sehr hohe Anforderungen an die Kollegen des Trainerteams und die Mannschaft."

Anfang, der bereits seit 2010 bei verschiedenen Stationen im Nachwuchs- und Profi-Bereich mit Junge zusammenarbeitet, hatte den FCK zu Beginn der laufenden Saison übernommen. Damals schlugen dem 50-Jährigen und seinem Trainerteam aus dem Umfeld des viermaligen deutschen Meisters einige Vorbehalte entgegen.

"Es ist normal, dass Du Skeptiker hast. Wie geht man damit um? Wir sind, ich denke, das spürt man auch heute, zugängliche Menschen, mit denen man reden kann", blickte Anfang zurück. "Wir gehen offen auf die Leute zu und sind niemandem böse, der eine andere Meinung hat. Damit gewinnst du vielleicht den einen oder anderen. Das Zweite ist natürlich, dass du mit guten Ergebnissen und Erfolgen die Menschen von dir überzeugen kannst, das ist so in unserem Geschäft."

Große Fußstapfen beim 1. FC Kaiserslautern

Beim 1. FC Kaiserslautern trat der Ex-Profi in die großen Fußstapfen von Trainer-Ikone Friedhelm Funkel. Er hatte die Roten Teufel als Feuerwehrmann in der vergangenen Saison vor dem Abstieg in die 3. Liga bewahrt.

"Ich will mich mit ihm überhaupt nicht vergleichen, weil ich das gar nicht kann, weil Friedhelm so viele Jahre im Trainerwesen gearbeitet hat", sagte Anfang. "Ich habe ihn angerufen und mich lange mit ihm ausgetauscht, als Flo und ich uns überlegt haben, ob wir das beim FCK machen sollen und eine Herangehensweise entwickelt haben. Er konnte mir wahnsinnig viele Informationen geben."

In dieser Spielzeit läuft es für Lautern unter Anfangs Regie bislang ordentlich. 17 Punkte nach zehn Spieltagen bedeuten Tabellenplatz zehn im Unterhaus.