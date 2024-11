Trotz Patzer: FC Bayern zieht ins CL-Viertelfinale ein

IMAGO/Sven Beyrich/SPP

Der FC Bayern kam in Norwegen nur zu einem Unentschieden

Die Fußballerinnen des FC Bayern München haben in der Champions League vorzeitig das Viertelfinale erreicht.

Zwar kam das Team von Trainer Alexander Straus beim norwegischen Meister Valerenga Oslo nicht über ein 1:1 (0:0) hinaus, dafür aber gab es Schützenhilfe aus London.

Weil der FC Arsenal im anschließenden Duell der Bayern-Gruppe C spät mit 1:0 (0:0) gegen Juventus Turin gewann, sind die Münchnerinnen mit zehn Punkten in den letzten beiden Spielen nicht mehr von einem der ersten beiden Plätze zu verdrängen.

Joker Jovana Damjanovic (75.) besorgte auf dem ungewohnten Kunstrasen zunächst die Führung für den deutschen Meister, der erneut für die schwer erkrankte Torhüterin Maria Luisa Grohs spielte.

Bei eisigen Minus sieben Grad erzielte Elise Thorsnes (88.) aber noch den Ausgleich für den krassen Außenseiter, der seinen ersten Punkt in dieser Königsklassen-Saison feierte.

"Es fühlt sich ganz komisch an, weil wir das Spiel im Griff hatten", sagte Bayerns Nationalspielerin Klara Bühl. "Wir haben noch kein Spiel verloren, aber es ist nicht unser Anspruch, hier nur einen Punkt zu holen", haderte auch Sarah Zadrazil - wenige Stunden später konnten sie sich dann aber doch freuen.

Viel zu tun für Mahmutovic

Beim 3:0 im Hinspiel vor einer Woche hatte Grohs noch im Tor gestanden, nach ihrer Tumor-Diagnose wurde sie in der norwegischen Hauptstadt am Donnerstagabend wie schon am Wochenende gegen Carl Zeiss Jena (5:0) von Ena Mahmutovic ersetzt.

Und die DFB-Rückkehrerin musste sich bei ihrem Königsklassen-Debüt gleich mehrmals auszeichnen und hielt die Bayern in der 55. Minute mit einer Glanztat im Spiel, als der Ball von ihren Fingerspitzen erst an den linken und anschließend an den rechten Pfosten klatschte. Beim Ausgleich war sie chancenlos.

Am Sonntag (16:00 Uhr/Sky) steht für die Bayern-Frauen das DFB-Pokal-Achtelfinale beim SC Freiburg an, anschließend geht es in die Länderspielpause.