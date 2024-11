Werder-Abgang? Schmid peilt Champions League an

IMAGO/Marco Steinbrenner/DeFodi Images

Werder Bremens Romano Schmid träumt von der Königsklasse

Beim SV Werder Bremen ist Romano Schmid längst unverzichtbar, auch in der österreichischen Nationalmannschaft wird der Offensivmann immer wichtiger. Der nächste Karriereschritt schwirrt ihm offenbar schon im Hinterkopf herum.

Einst war Werder Bremen Dauergast in der Champions League - beim bislang letzten Königsklassen-Auftritt der Grün-Weißen im Dezember 2010 (3:0 gegen Inter Mailand) war Romano Schmid freilich erst zehn Jahre alt.

Heutzutage ist man an der Weser froh, wenn man nichts mit dem Abstiegskampf zu tun hat. In der laufenden Saison gelingt das bisher ganz gut, nach zehn Spieltagen stehen 15 Punkte und Platz acht zu Buche.

Entscheidenden Anteil daran hat Kreativkopf Schmid, der unter Trainer Ole Werner eine feste Größe ist. Perspektivisch strebt der 24-Jährige aber nach Höherem, für die Champions League fühlt er sich bereits jetzt gerüstet.

"Ich sehe mich schon so, dass ich dort mithalten kann", erklärte Schmid im Interview mit "Sky Sport Austria" selbstbewusst: "Ich habe mit 19 Jahren in der Europa League mit dem WAC gespielt und dort gegen AS Rom und Gladbach richtig gute Spiele gemacht."

Bei Werder habe er sich "schon jedes Jahr weiterentwickelt", hob der ÖFB-Auswahlspieler hervor: "Ich habe jedes Mal gespielt, egal in welchem Entwicklungsstand."

Romano Schmid genießt "Verantwortung" bei Werder Bremen

Mit dem SVW wird Schmid so schnell allerdings wohl nicht in der Königsklasse antreten. Zwar reifen in der Hansestadt wieder Träume von Europa, nachdem die Qualifikation für die UEFA Conference League 2023/2024 nur um Haaresbreite verpasst wurde, ein Top-Team ist Werder jedoch noch nicht.

Wie lange er noch an der Weser seine Brötchen verdienen wird, ließ Schmid offen. Mit dem Status quo ist er aber durchaus zufrieden. "Es bringt mich gerade viel weiter bei Bremen, dass ich so viel Verantwortung bekomme auf dem Platz", verdeutlichte der Edeltechniker. So könne er sich "sehr gut weiterentwickeln".

Schmid war im Januar 2019 für eine Million Euro von RB Salzburg zu Werder gewechselt. Nach einer Leihe zum Wolfsberger AC schaffte er den Durchbruch.