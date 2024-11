Deutscher MLS-Star spricht über Umgang mit Messi

IMAGO/SAM NAVARRO/SID/IMAGO/Sam Navarro

Julian Gressel (links) und Lionel Messi sind Teamkameraden bei Inter Miami

Fußball-Weltstar Lionel Messi reagiert allergisch - und zwar auf Unentschieden. Dies verriet nun Julian Gressel, sein deutscher Mitspieler beim MLS-Klub Inter Miami.

"Für ihn ist es schlicht inakzeptabel, remis zu spielen. So einfach ist das", sagte der gebürtige Franke, der mittlerweile für das US-Nationalteam aufläuft, im Podcast "Major League Journeymen", und erinnerte sich: "Als wir dieses Jahr mal ein Unentschieden hatten, war er unausstehlich."

Der Umgang mit dem sehr ehrgeizigen Weltstar sei "sehr fordernd", sagte Gressel: "Wir reden hier schließlich über den Spieler mit den meisten Siegen in der Geschichte des Fußballs. Daran muss man sich erstmal gewöhnen."

Gressel berichtete, das Inter-Trainer Gerardo Martino auf seinen argentinischen Landsmann Messi eingewirkt und ihm zu verstehen gegeben habe, dass er auch in der MLS nicht alle Spiele gewinnen könne. "Aber seine Aura ist eben so", sagte Gressel.

Inter Miami mit den früheren Barca-Stars Messi, Luis Suarez, Sergio Busquets und Jordi Alba war als bestes Team der Hauptrunde in den MLS-Play-offs früh gescheitert. Achtmal in 34 Begegnungen spielte das Team aus Florida in der regulären Saison unentschieden - im September gleich dreimal in Folge.