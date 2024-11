FC Bayern bangt weiter um Neuer

IMAGO/Ulrich Wagner

Manuel Neuer spielt bereits seit 2011 für den FC Bayern

Der FC Bayern muss weiter um Manuel Neuer bangen. Vor dem Bundesliga-Spiel am Abend gegen den FC Augsburg (20:30 Uhr) steht immer noch nicht fest, ob der Routinier wirklich im Tor stehen kann. Bis Mittag soll es Gewissheit geben.

Ob Manuel Neuer an diesem Freitagabend das Tor des FC Bayern im Heimspiel gegen den FC Augsburg hüten kann, ist weiter unklar. Dabei hatte sich FCB-Coach Vincent Kompany noch am Donnerstag relativ optimistisch gezeigt.

"Er hatte ein Stechen am Rippenbogen", gab Kompany auf der Spieltags-Pressekonferenz den Grund preis, warum Neuer das Training am Vortag abbrechen musste, und fügte an: "Wir hoffen trotzdem, dass es nicht so schlimm ist und dass er spielen kann. Ich muss sagen, wir gehen davon aus, dass Manu es noch schafft."

Im Donnerstags-Training stand Neuer aber erneut nicht zusammen mit der Mannschaft auf dem Rasen, hielt sich stattdessen alleine im Leistungszentrum fit.

FC Bayern definitiv ohne Ulreich - dafür mit Peretz?

Die Zeit läuft: Bis zum Abendspiel in der Allianz Arena gegen den FCA bleibt nicht mehr viel Zeit. Daher soll es nach "Bild"-Informationen am Freitagvormittag einen letzten Test zu Neuers Belastungsfähigkeit geben.

Rund um das Anschwitzen an der Säbener Straße sei geplant, Neuers Rippenbogen noch einmal genauer unter die Lupe zu nehmen. Bis Mittag dürfte es also eine Entscheidung darüber geben, ob der 38-Jährige zur Verfügung steht oder nicht.

Sollte Neuer passen müssen, würde der dritte Keeper Daniel Peretz ins Tor rücken. Denn Bayerns Dauer-Ersatz Sven Ulreich fehlt derzeit aus privaten Gründen, wie der Verein mitteilte, ohne genauere Informationen zu Ulreich zu liefern. "Mehr können wir aktuell nicht sagen", erklärte Kompany mit Blick auf den 36-Jährigen.

Sollte Peretz wirklich ran müssen, wäre dem Bayern-Coach allerdings nicht bange. Peretz habe es mit Israel "in den letzten beiden Länderspielen gut gemacht", sagte der 38-jährige Belgier und setzte lachend hinzu: "Leider gegen Belgien."

Der 24-jährige Peretz kam bislang über die volle Spielzeit nur im DFB-Pokal zum Einsatz (beim 4:0 in Münster in der letzten Saison), in der Liga stand er am vorletzten Spieltag der letzten Saison für eine gute Viertelstunde in der Schlussphase gegen den VfL Wolfsburg auf dem Feld (2:0).