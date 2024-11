Guardiola gibt "ehrlichen" Einblick

IMAGO/Liz Finlayson/Shutterstock

Pep Guardiola dachte an einen Abschied von Manchester City

Am Donnerstagabend ließ Manchester City die Bombe platzen und verkündete die Vertragsverlängerung von Pep Guardiola um zwei Jahre. Zuvor kursierten auch Gerüchte, der Star-Coach werde sich im Sommer verabschieden oder höchstens noch eine Spielzeit dranhängen. Nun hat Guardiola erklärt, dass seine Absicht ursprünglich tatsächlich eine andere war.

"Ich will ehrlich sein, ich habe gedacht, diese [Saison] wird die letzte sein", gestand Guardiola im Anschluss an seine Verlängerung bei ManCity und führte dann die Gründe seines Sinneswandels aus: "Ich wollte den Verein nicht im Stich lassen", so der 53-Jährige, der im Sommer 2016 vom FC Bayern nach Manchester wechselte: "Ich hatte das Gefühl, dass ich nicht gehen kann, so einfach ist das. Fragen sie mich nicht, warum."

Der erfolgsverwöhnte Verein und sein ebenso erfolgsverwöhnter Trainer kassierten wettbewerbsübergreifend unlängst vier Pleiten in Serie. Eine Negativ-Serie, die in Guardiolas Trainerlaufbahn zuvor noch nie vorkam.

Manchester City gibt "die perfekte Antwort"

Nun wolle man die Chance nutzen, "nach diesen vier Niederlagen zurückzuschlagen", gab sich Guardiola kämpferisch. Gelingt dies, würde man den Schaden in Grenzen halten.

Zwar besiegelte die 1:2-Niederlage bei Tottenham Hotspur Ende Oktober das Ausscheiden aus dem englischen Liga-Pokal, in der Premier League ist Tabellenführer FC Liverpool allerdings nur fünf Punkte enteilt. Bei den Reds tritt man Anfang Dezember an, mit einem Sieg würde die Situation wohl direkt viel besser aussehen.

"Der neue Vertrag von Pep Guardiola ist die perfekte Antwort darauf, dass Manchester City zum ersten Mal unter ihm vier Spiele in Folge verloren hat", urteilte auch der englische "Mirror".

Spannend wird allerdings zu sehen sein, ob die Stimmung kippt, sollte Guardiola das Ruder nicht schnell herumreißen. In der Liga wartet am Samstag (18:30 Uhr) immerhin erneut Tottenham, die letzte Begegnung der Klubs leitete Citys historische Niederlagen-Serie ein.