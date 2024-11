Bayer-Boss spricht über Zukunft von Wirtz und Alonso

IMAGO/RHR-FOTO

Florian Wirtz spielt seit 2020 für Bayer Leverkusen

Florian Wirtz besitzt bei Bayer Leverkusen noch ein Arbeitspapier bis 2027. Trotzdem ranken sich immer wieder Spekulationen über einen vorzeitigen Abgang vom amtierenden Meister. Nicht selten fällt in diesem Zusammenhang der Name des FC Bayern. Leverkusens Geschäftsführer Fernando Carro bleibt dennoch betont gelassen.

Seine Hoffnung auf einen Wirtz-Verbleib bei Bayer Leverkusen sei "sehr hoch", sagte Carro im Interview mit "Sky". "Warum sollte die nicht hoch sein?", fragte der 60-Jährige vor dem Bundesliga-Heimspiel gegen den 1. FC Heidenheim (5:2).

Wirtz besitzt bei den Rheinländern ein Arbeitspapier bis 2027. Der deutsche Nationalspieler weckt aufgrund seiner starken Leistungen jedoch große Begehrlichkeiten bei Europas Spitzenklubs.

"Solange er hier Vertrag hat, solange er sich hier wohlfühlt, solange er weiß, dass er hier Top-Fußball spielen kann und eine Top-Mannschaft hat und Erfolge feiern kann, dann ist er zufrieden", argumentierte Carro in diesem Zusammenhang.

Nicht selten wird im Zuge der Transfer-Spekulationen rund um Wirtz der Name des FC Bayern genannt. "Sky" zufolge ist der 21-Jährige sogar ""das oberste Transferziel" des deutschen Rekordmeisters für den kommenden Sommer. Real Madrid, Manchester City und Co. werden ebenfalls immer wieder mit dem offensiven Mittelfeldspieler in Verbindung gebracht.

Bayer-Boss Carro: Keine Absprachen bei Xabi Alonso

Wirtz ist bei weitem aber nicht die einzige Personalie, die bei Bayer Leverkusen mit Blick auf das nächste Jahr für Spannung sorgt. Erfolgscoach Xabi Alonso soll ebenfalls großes Interesse wecken. Der 42-Jährige wird aktuell vor allem bei Real Madrid gehandelt, wo Carlo Ancelotti noch an der Seitenlinie steht.

"Was ich auf jeden Fall hundertprozentig verneinen kann, ist, dass es irgendwelche Sicherheiten oder Absprachen gibt, die ich überall in den Medien mal gehört habe", stellte Carro mit Blick auf entsprechende Gerüchte klar. Laut dem Spanier liegt der Fokus auf der Gegenwart.

"Das Jetzt und Aber ist wichtig und über nächste Saison interessiert erst einmal keinen und es ist auch nichts festgelegt. Er hat erst einmal Vertrag", sagte Carro über Alonso. Der gebürtige Baske ist bis 2026 an die Werkself gebunden.