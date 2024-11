Reus und LA Galaxy nur noch zwei Siege von Titel entfernt

IMAGO/Ariana Ruiz

Marco Reus jubelte vor seiner Auswechslung über vier Tore seiner Mitspieler

Ex-BVB-Star Marco Reus hat mit Los Angeles Galaxy in der amerikanischen Major Soccer League das Finale der Western Conference erreicht und weiter die Chance auf seinen ersten Titel im Ausland.

Der ehemalige Dortmunder steuerte beim 6:2 gegen Minnesota United FC eine Vorlage bei und trifft nun am kommenden Wochenende mit Galaxy auf Seattle Sounders FC.

Der Sieger dieser Partie spielt dann gegen den Vertreter der Eastern Conference um die Meisterschaft. Für Reus wäre es der erste Meistertitel seiner Karriere.

LA Galaxy ist der Favorit unter den verbleibenden Mannschaften. Das auch in diesem Jahr hoch gehandelte Team von Inter Miami um Lionel Messi war überraschend schon in der ersten Runde der Playoffs ausgeschieden.

Lokalrivale Los Angeles FC, in der Hauptrunde in der Western Conference das Team mit den meisten Punkten, unterlag in seinem K.o.-Spiel der Mannschaft aus Seattle nach Verlängerung und ist ebenfalls raus.

Reus war nach seiner langjährigen Station beim BVB mit Vertragsende im vergangenen Sommer in die USA gewechselt. Der Vertrag des 35-Jährigen läuft bis Ende 2026. Es ist die erste Auslandsstation für den Offensivspieler.