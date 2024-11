Hummels bricht Schweigen nach Frust-Zeit in Rom

IMAGO/Giuseppe Maffia

Ex-BVB-Star Mats Hummels durfte endlich wieder für die Roma ran

Seine ersten Monate bei der AS Rom hatte sich Mats Hummels ganz anders vorgestellt. Umso erlösender war der zweite Einsatz im Trikot der Giallorossi für den ehemaligen BVB-Star. Trotz der Niederlage bei der SSC Neapel sah der Routinier Fortschritte.

"Ich arbeite, um dem Team so gut wie möglich und so bald wie möglich zu helfen", erklärte Hummels nach dem 0:1 am Sonntag bei "DAZN": "Aber ich brauche Minuten in den Beinen, um dahin zu kommen."

Der 35-Jährige war beim Debüt des neuen Roma-Trainers Claudio Ranieri zur zweiten Halbzeit eingewechselt worden.

"Wir haben nicht schlecht gespielt, aber auch nicht gut", resümierte Hummels: "Napoli hat verdient gewonnen, aber die Mentalität, die wir zeigen, lässt mich daran glauben, dass wir bald als Team viel besser sein und bessere Ergebnisse erzielen werden."

Hummels blickt auf "schwierigen Start" in Rom

Im vergangenen Sommer war der frühere deutsche Nationalspieler wochenlang vertragslos gewesen und erst Anfang September nach Italien gewechselt.

In seiner einzigen Partie unter Ranieris Vorgänger Ivan Juric kam Hummels als Einwechselspieler auf kaum mehr als 20 Einsatzminuten und erzielte zu allem Überfluss auch noch ein Eigentor.

Ranieri machte dem Weltmeister von 2014 nach seinem Amtsantritt dagegen Hoffnung auf deutlich mehr Einsatzzeit.

"Es war ein schwieriger Start für mich und auch das Team. Die Saison ist bislang nicht so gut gelaufen", gestand Hummels. Rom belegt aktuell lediglich Platz zwölf in der Tabelle der Serie A.

Kein Platz mehr beim BVB für Oldie Hummels

Borussia Dortmund hatte sich nach fünf gemeinsamen Jahren entschieden, Hummels' auslaufendes Arbeitspapier nicht mehr zu verlängern.

"Wir wollten Platz schaffen für Spieler, die nachkommen", erklärte BVB-Geschäftsführer Lars Ricken die Beweggründe für die Trennung am Sonntag auf der Dortmunder Mitgliederversammlung: "Wir haben drei Top-Innenverteidiger mit Süle, Schlotterbeck und Anton."

Auch das Alter von Hummels, der im Dezember bereits 36 Jahre alt wird, sei ein Grund gewesen.