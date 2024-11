"Kann eklig werden": Demirovic auf alles gefasst

IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Ermedin Demirovic steht in der Champions League vor einem wichtigen Auswärtsspiel in Belgrad

Der VfB Stuttgart steht in der Champions League vor einem richtungsweisenden Spiel. Bei Roter Stern Belgrad muss ein Sieg her, wollen die Schwaben die K.o.-Runde erreichen. Für Ermedin Demirovic könnte die Partie eine ganz heiße Angelegenheit werden.

"Ich bin darauf eingestellt, dass es sein kann, dass es nicht einfach wird, wegen der Nationalität", sagte Demirovic dem "kicker". Der Stürmer ist Bosnier - die Beziehungen zu Serbien sind auch Jahrzehnte nach dem Ende des Jugoslawien-Krieges und dem Zerfall des einstigen Vielvölkerstaates problematisch.

Im Stadion könne es "schon besonders werden, das kann eklig werden", räumte Dmirovic ein. Die Atmosphäre im Belgrader Stadion ist berüchtigt, der 26-Jährige bereitet sich auf alle möglichen Spielarten von den Rängen vor.

"Entweder es geht in die Richtung, dass sie sagen, bitte verzeiht den Ausdruck: Wir scheißen auf ihn. Oder sie sagen: Den machen wir fertig. Beides kann passieren. Ich stelle mich auf beides ein", so Demirovic.

Klar ist: Demirovic will sich von eventuellen Anfeindungen nicht beeindrucken oder gar einschüchtern lassen. "Das kann dich sogar motivieren", sagte er: "Ich habe bei der Auslosung schon gesagt, dass ich mich riesig darauf freue, in Belgrad zu spielen. Das ist wieder eine Aufgabe, die einfach extrem Spaß macht." Es sei allerdings "richtig, richtig schwer", in Belgrad zu bestehen.

Champions League: VfB Stuttgart unter Zugzwang

VfB-Trainer Sebastian Hoeneß wird seine Mannschaft für den Königsklassen-Auftritt im Vergleich zur Bundesliga umkrempeln. Nick Woltemade, Ramon Hendriks und Justin Diehl sind wegen der Regeln zu den "Local Player" in der Champions League nicht spielberechtigt. Dafür wird der zuletzt angeschlagene Angelo Stiller ins defensive Mittelfeld zurückkehren.

Der VfB Stuttgart steht vor dem 5. Spieltag mit vier Punkten auf Platz 27 in der Tabelle. Die ersten Acht sind fix für die K.o.-Runde qualifiziert, die Ränge 9 bis 24 kämpfen in Playoff-Spielen um die Teilnahme.