Dicke Luft bei Hertha? Fiel klärt über Zeefuik-Ärger auf

Deyovaisio Zeefuik war über seine Auswechslung verärgert

Beim enttäuschenden 2:2 von Hertha BSC gegen Aufsteiger SSV Ulm wurde Deyovaisio Zeefuik nach rund einer Stunde ausgewechselt - ganz zum Ärger des Niederländers. Hertha-Trainer Cristian Fiel erklärte nun seine Entscheidung.

Als das Spiel gegen Ulm für Deyovaisio Zeefuik nach rund einer Stunde vorbei war und der Abwehrspieler zum Wechseln auf die Bank beordert wurde, stapfte er wütend vom Feld und beschwerte sich bei seinem Trainer.

Gegenüber der "Bild" erklärte Fiel nun: "Er war nicht erfreut, ich habe es ihm dann erklärt. Er war leicht angeschlagen, deshalb habe ich ihn rausgenommen. Ich brauche ihn in den nächsten Spielen."

Dem Boulevardblatt zufolge packt Fiel Zeefuik "in Watte", da der 26-Jährige aktuell der einzig fitte Linksverteidiger im Kader von Hertha BSC ist. Michal Karbownik fehlt derzeit mit einer Sprunggelenksverletzung, Jeremy Dudziak fällt mit einem Faserriss im Adduktorenbereich aus.

Zeefuik ist in dieser Saison Stammspieler beim Hauptstadtklub. Zehn Mal stand er in der 2. Bundesliga in der Startelf. Hinzu kommen zwei Einsätze von Beginn an im DFB-Pokal. Ein Tor und eine Vorlage stehen für den Abwehr-Allrounder zu Buche.

Zeefuik verlängerte im Sommer bei Hertha BSC

Zeefuik war 2020 für vier Millionen Euro vom FC Groningen zu Hertha BSC gewechselt. Zwischenzeitlich war der ehemalige U21-Nationalspieler der Niederländer an die Blackburn Rovers nach England und an Hellas Verona nach Italien verliehen.

Im Sommer hatte Zeefuik seinen auslaufenden Vertrag bei der Alten Dame bis 2025 verlängert. "Ich bin glücklich, hier zu bleiben", hatte der 26-Jährige damals betont: "Hertha ist ein toller Klub und wir haben hier klasse Bedingungen. Aber genauso wichtig waren für mich die Fans. Ich habe all ihre Kommentare gelesen, in denen sie mich gebeten haben zu bleiben. Sie haben mir damit ein gutes Gefühl gegeben, mich sehr stolz gemacht!"