Schnäppchen? FC Bayern jagt nächsten Sporting-Star

IMAGO/Hugo Amaral

Angeblich Thema beim FC Bayern: Trincao

In den vergangenen Wochen wurde der schwedische Überflieger Viktor Gyökeres vom portugiesischen Meister Sporting immer wieder mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht. Allem Anschein nach ist der Torjäger aber nicht der einzige Leistungsträger aus Lissabon, der an der Säbener Straße Begehrlichkeiten weckt.

Gemeint ist Francisco António Machado Mota de Castro Trincao, kurz Trincao, der bei Sporting auf der rechten offensiven Außenbahn eine feste Größe ist.

In der laufenden Saison hat der 24-Jährige in elf Ligaspielen bereits drei Tore und acht Vorlagen geliefert und sich so auch das Comeback in der portugiesischen Nationalmannschaft verdient.

Da Trincao vertraglich nur noch bis 2026 gebunden ist, wittern zahlreiche Vereine ein Schnäppchen. Wie "O Jogo" berichtet, zählt auch der FC Bayern zum Kreis der Interessenten.

FC Bayern muss auf Barca warten

Dem Vernehmen nach schickt der deutsche Rekordmeister Scouts nach Lissabon, um das Champions-League-Match zwischen Sporting und dem FC Arsenal am Dienstagabend zu verfolgen. Trincao soll einer der Profis sein, die dabei genauer unter die Lupe genommen werden.

Sollte der FC Bayern bei dem Linksfuß tatsächlich aktiv werden, könnte der FC Barcelona allerdings das Zünglein an der Waage sein. Die Katalanen hatten Trincao 2020 für knapp 31 Millionen aus Braga geholt, der Durchbruch blieb ihm jedoch verwehrt.

So wurde der Edeltechniker erst nach Wolverhampton verliehen und danach an Sporting. Die Portugiesen eisten ihn schließlich für sieben Millionen Euro von Barca los, mussten im Gegenzug aber einer Rückkaufklausel über 20 Millionen Euro zustimmen.

Ob die Option genutzt wird, ist bislang unklar. Für den FC Bayern würden die Verhandlungen freilich komplizierter werden, sollte Trincao - zumindest auf dem Papier - wieder in Barcelona aufschlagen.

FC Bayern interessiert? Das sagt Trincao

Erst am Montag wurde Trincao auf die kolportierten Avancen aus München angesprochen.

"Ich kann das nicht kontrollieren und darf mich darauf auch nicht fokussieren oder darüber nachdenken. Ich kann nur das morgige Spiel und meine Vorbereitung darauf kontrollieren", hielt sich der Portugiese bedeckt.