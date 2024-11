Erfolgstrainer aus Schweden beim HSV gehandelt

IMAGO/Andreas Hillergren/TT

Malmö-Erfolgstrainer Henrik Rydström wird beim HSV gehandelt

Fußball-Zweitligist Hamburger SV sucht nach der Entlassung von Steffen Baumgart einen neuen Cheftrainer. Der Blick geht dabei wohl auch ins Ausland. Ein neuer Name taucht auf der angeblichen HSV-Liste auf.

Der Hamburger SV denkt nach Angaben von "TuttoSvenskan" über die Verpflichtung von Henrik Rydström nach. Der Schwede arbeitet seit Januar 2023 beim Erstligisten Malmö FF.

Mit seinem neuen Klub gelang ihm gleich in seiner Debütsaison der Gewinn der Meisterschaft, erst am letzten Spieltag tütete Malmö den Titel ein. Im Mai diesen Jahres hatte er dann den Pokal erfolgreich nach Malmö geholt. Das jüngste Highlight: In der Anfang November beendeten Saison 2024 schaffte Malmö mit elf Punkten Vorsprung souverän die Titelverteidigung.

Laut dem schwedischen Portal hat sich Rydström mit seiner Arbeit nun nach "ganz oben" auf die Kandidatenliste des Hamburger SV gearbeitet, wenngleich die HSV-Verantwortlichen einen anderen Top-Favoriten auf das Amt des Cheftrainers haben sollen: Ruud van Nistelrooy.

Der ehemalige Hamburger Mittelstürmer hatte seine Trainer-Laufbahn bei der PSV Eindhoven begonnen, zur neuen Saison wechselte er zu seinem Ex-Klub Manchester United. Dort arbeitete er zunächst als Assistent an der Seite von Erik ten Hag, nach dessen Entlassung leitete er die Mannschaft dann als Interimscoach.

Van Nistelrooy Plan A des HSV?

Unter der Regie des 48-Jährigen hatte ManUnited vier seiner fünf Pflichtspiele gewonnen, nur gegen Chelsea musste sich der angeschlagene Rekordmeister mit einem 1:1-Remis begnügen. Leistungen, die englischen Berichten zufolge auch die Bosse von Leicester City mit großem Interesse verfolgt haben. Der Meister von 2016 sucht seinerseits nach einem Nachfolger für den jüngst entlassenen Teammanager Steve Cooper.

Wie "Sky" derweil berichtete, kann sich die Oranje-Ikone ein Engagement beim HSV durchaus vorstellen. Gespräche zwischen Trainer und Klub seien aber noch nicht geführt worden.

Unterdessen müssen die Hamburger wohl auch ihre Idee von einer Verpflichtung von Niko Kovac begraben, so "Sport1". Den 53-Jährigen zieht es demnach eher ins Ausland. Zuletzt hieß es, dass der langjährige Bundesliga-Trainer Bruno Labbadia als Kandidat an der Elbe gehandelt wird.

Bis auf Weiteres werden Co-Trainer Merlin Polzin und U21-Coach Loïc Favé das Training leiten und die Mannschaft auf das richtungsweisende Spiel gegen den Karlsruher SC vorbereiten.