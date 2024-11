Max Kruse warnt den HSV vor Trainer-Kandidat

IMAGO/Sebastian Räppold/Matthias Koch

Max Kruse spricht eine Warnung für den HSV

Nach der Trennung von Steffen Baumgart befindet sich der Hamburger SV auf Trainersuche. Max Kruse gibt dem früheren Bundesliga-Dino einen Ratschlag - und wettert gegen einen angeblichen HSV-Kandidaten.

Dabei handelt es sich um Niko Kovac, mit dem sich der 36 Jahre alte Ex-Nationalspieler einst beim VfL Wolfsburg böse verkrachte und der jetzt als neuer Übungsleiter in der Hansestadt gehandelt wird. "Dann steigt der HSV auf jeden Fall nicht auf", prophezeite Kruse im Podcast "Flatterball".

Es ist nicht das erste Mal, dass Kruse öffentlich kein gutes Haar an seinem Ex-Coach lässt. Im März sagte er, der Kroate sei, "charakterlich absolute Katastrophe".

Kovac habe "so seine spezielle Art, eine Mannschaft zu rasieren", lästerte Kruse. "Ich glaube, er will relativ frühzeitig zeigen, dass er so der Platzhirsch ist. Dass er das Nonplusultra ist. In all seinen Vereinen, in denen er Trainer war, hat er relativ schnell einen unumstrittenen Spieler rasiert."

Kruse zählte auf: "In Monaco Kapitän Wissam Ben Yedder, Alex Meier bei Eintracht Frankfurt, bei Bayern Thomas Müller. Und dann halt mich bei Wolfsburg."

Niko Kovac ein Thema beim HSV - oder nicht?

Sowohl Kovac selbst als auch der ehemalige VfL-Manager Jörg Schmadtke konterten die Kruse-Kritik damals. "Derjenige, der etwas gesagt hat, hat mehr über sich ausgesagt, als über uns und über mich", erklärte der derzeit vereinslose Übungsleiter. Schmadtke bezeichnete Kruses Aussagen in der "Wolfsburger Allgemeinen Zeitung" als "bodenlose Unverschämtheit".

Dass Kovac nach dem Baumgart-Aus wirklich beim HSV anheuert, scheint derzeit ohnehin eher unwahrscheinlich. Nachdem sein Name am Sonntag durch die Gerüchteküche geisterte, berichtete "Sport1" am Montag unter Berufung auf eigene Informationen, es werde nicht zu einer Zusammenarbeit kommen.

Kovac soll demnach konkrete Optionen für einen Wechsel ins Ausland haben. Es handele sich dabei unter anderem um Vereine, die international vertreten sind - ein Pfund, mit dem der HSV in absehbarer Zeit nicht wuchern kann.