Fan-Frust bei Manchester City: Guardiola reagiert

IMAGO/Martin Rickett

Pep Guardiola steckt mit Manchester City in der sportlichen Krise

Die sportliche Krise von Manchester City spitzt sich zu. Am Dienstagabend gab der amtierende englische Meister in der Champions League im eigenen Stadion einen 3:0-Vorsprung gegen Feyenoord aus der Hand. Star-Coach Pep Guardiola zeigte anschließend Verständnis für den Frust der eigenen Fans.

"Sie sind enttäuscht, natürlich verstehen wir das. Sie haben absolut das Recht zu zeigen, wie sie sich fühlen", reagierte Guardiola nach dem 3:3 gegen Feyenoord auf Pfiffe der eigenen Anhänger.

Lange sah es am Dienstagabend danach aus, als ob Manchester City seine Krise beenden würde. Ein Doppelpack von Erling Haaland (44./53.) sowie ein Tor von Ilkay Gündogan (50.) hatten die Skyblues gegen den niederländischen Spitzenklub schon wie den sicheren Sieger aussehen lassen.

Doch Feyenoord entführte durch die späten Treffer von Anis Hadj-Moussa (75.), Santiago Giménez (82.) und Dávid Hancko (89.) tatsächlich noch einen Punkt aus Manchester. Die Cityzens leisteten sich in der Schlussphase hierbei auch individuelle Fehler, die dem Gegner in die Karten spielten.

Manchester City in der Champions League unter Druck

"Wir haben zuletzt viele Spiele verloren, wir sind zerbrechlich", meinte Guardiola über den verspielten Sieg: "Ich weiß nicht, ob es eine mentale Sache ist."

Manchester City hatte vor dem Königsklassen-Duell mit Feyenoord gleich fünf Pflichtspiele in Folge verloren. Das Star-Ensemble rangiert in der Premier League bereits acht Punkte hinter Spitzenreiter FC Liverpool auf Platz zwei. Am Sonntag gastiert Manchester City an der Anfield Road.

In der Champions League hat Guardiolas Team nach fünf absolvierten Begegnungen acht Punkte auf dem Konto. Manchester City liegt mit dieser Ausbeute aktuell auf dem 17. Tabellenplatz. Um unter die ersten Acht und damit direkt in das Achtelfinale zu kommen, benötigen die Skyblues in ihren abschließenden Partien in der Ligaphase gegen Juventus (A), Paris Saint-Germain (A) und den FC Brügge (H) dringend Siege.