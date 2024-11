Marmoush-Entdecker enthüllt pikante Geheimnisse

IMAGO/osnapix / Marcus Hirnschal

Unter Dino Toppmöller hat Omar Marmoush bei Eintracht Frankfurt viel Freiraum

In der laufenden Bundesliga-Saison ist Omar Marmoush endgültig der Durchbruch gelungen. Die Geschichte des heutigen Stürmerstars von Eintracht Frankfurt in Deutschland begann aber schon 2017. Einer seiner damaligen Entdecker blickte nun auf diese Zeit zurück - und verriet pikante Geheimnisse, die dem Ägypter beinahe die große Fußballkarriere verwehrt hätten.

14 Tore und zehn Assists in 17 Pflichtspielen: Omar Marmoush ist bei Eintracht Frankfurt nicht mehr wegzudenken. Nicht zuletzt seinen starken Auftritten verdanken die Hessen den Sprung auf den zweiten Tabellenplatz in der Fußball-Bundesliga. Längst haben auch europäische Spitzenklubs den Offensivstar auf dem Radar.

Nicht auszudenken, dass es für den 25-Jährigen beinahe nicht zur großen Fußballkarriere gereicht hätte. Denn als Marmoush 2017 als Jugendspieler die Einladung zu einem Probetraining beim VfL Wolfsburg annahm, haderte der Ägypter bei allem spielerischen Können zunächst mit den taktischen Vorgaben im Nachwuchszentrum.

Pierre Littbarski, der damals als Chef-Scout bei den Wölfen tätig war, wunderten die Anpassungsprobleme nicht allzu sehr.

"Das muss man sich mal vorstellen. Der kommt aus Kairo nach Wolfsburg – das ist eine ganz andere Welt. Und am Ende will der ja nur zocken. Das ist ein typischer Straßenfußballer", blickte der Weltmeister von 1990 in der "Sportbild" auf Marmoushs Anfänge in Deutschland zurück: "Wenn der in so ein passorientiertes Spiel reinkommt, dann ist das nicht so einfach."

Marmoush-Entdecker: "Früher hat er mal rumgejammert"

Marmoush biss sich allerdings durch - und bekam Schritt für Schritt seine Chance in Wolfsburg. Über die zweite VfL-Mannschaft empfahl sich der Nachwuchsstürmer ab der Saison 2019/2020 für die Wölfe-Profis.

Doch auch diesen Sprung hielt Littbarski für keine Selbstverständlichkeit. "Früher hat er mal rumgejammert", weiß der 64-Jährige: "Jetzt steht er nach einem Foul auf, und dann geht es direkt weiter."

Nachdem Marmoush zwischenzeitlich vom VfL an den damaligen Zweitligisten FC St. Pauli und an den VfB Stuttgart verliehen wurde, wechselte er im Sommer 2023 ablösefrei zu Eintracht Frankfurt. Der Rest ist Geschichte.

Dass der Ägypter etwas Besonderes an sich hat, war für "Litti" allerdings sofort klar. "Marmoush war zu der Zeit schon sehr schnell, ging viel ins Risiko, war technisch stark und hat überraschende Sachen gemacht. Da geht dann schon mal die eine oder andere Augenbraue hoch", erinnerte sich der Ex-Profi an seine ersten Beobachtungen: "Das sind Sachen, die nicht jeder hat. Es war eben nicht 08/15. Er war ein ungeschliffener Diamant."

Sein damaliger Entdecker traut Marmoush jetzt sogar den ganz großen Wurf zu. "Er ist eigentlich ein Einzelspieler, der jetzt aber auch in der Mannschaft funktionieren will", findet Littbarski: "Das sind hervorragende Voraussetzungen, um ein Weltstar zu werden."