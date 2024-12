Eintracht Frankfurt will Underdog bleiben

IMAGO/osnapix / Marcus Hirnschal

Dino Toppmöller will mit Eintracht Frankfurt in der Erfolgsspur bleiben

Trainer Dino Toppmöller von Eintracht Frankfurt will trotz des Höhenflugs seiner Mannschaft in der Fußball-Bundesliga und der Jagd auf den FC Bayern lieber ein Bewusstsein als Underdog behalten.

"Wir sind in keinem Favoritenkreis - in keinem Wettbewerb", stellte der 44-Jährige klar und forderte: "Wenn wir in irgendeinem Wettbewerb etwas erreichen wollen, müssen wir immer von unten kommen." Diese Vorgehensweise habe sich laut Toppmöller bei den Erfolgserlebnissen der vergangenen Jahre stets bewährt.

In der Liga ist die Eintracht Tabellenzweiter und erster Verfolger der Münchner, nach dem Ausscheiden im DFB-Pokal-Achtelfinale bei RB Leipzig (0:3) forderte Toppmöller im Heimspiel gegen den FC Augsburg (Samstag, 15:30 Uhr/Sky) weiterhin Bescheidenheit von seiner Mannschaft.

"Auch in einem Spiel wie gegen Augsburg, wo wir die favorisierte Mannschaft sind im eigenen Stadion, wollen wir von unten kommen und sagen: Wir wollen mit allem, was wir haben, dieses Spiel gewinnen."

Den außergewöhnlich guten Saisonstart weiß Toppmöller genau einzuordnen, die Tabelle versetzt ihn nicht in Träumereien. "Wir sollten uns davon nicht blenden lassen, sondern versuchen, im Moment zu sein und auf uns zu schauen", sagte er. Nach der bitteren Pleite im Pokal wolle sein Team "mit unseren Fans im Rücken eine gute Reaktion zeigen".