FC Bayern für Wirtz "die richtige Adresse"

Könnte es Florian Wirtz von Bayer Leverkusen zum FC Bayern ziehen?

Noch ist ungewiss, ob Florian Wirtz über die laufende Saison hinaus bei Bayer Leverkusen bleibt. Der langjährige Bundesliga-Torwart Loris Karius rät dem deutschen Nationalspieler zu einem Wechsel zum FC Bayern.

"Der FC Bayern ist im Sommer für ihn die richtige Adresse", meinte Karius bei "Sky".

Der 31-Jährige argumentierte: "Bei Leverkusen gibt es einige Dinge, bei denen man nicht weiß, wie es weitergeht. Bleibt Xabi Alonso oder geht er und wer würde dann als Trainer kommen? Mir wären das zu viele 'Wenn und Aber'. Die Zeit wäre dann perfekt für einen Verein wie den FC Bayern."

Wirtz besitzt bei Bayer Leverkusen noch ein Arbeitspapier bis 2027. "Sport Bild" zufolge lotet der amtierende Meister aktuell eine Vertragsverlängerung mit dem 21-Jährigen aus. Wirtz soll mindestens für eine weitere Saison an den Klub gebunden werden, so der angebliche Leverkusener Plan.

Weltmeister warnt: Müssen auf Wirtz aufpassen

Nicht nur dem FC Bayern wird immer wieder großes Interesse an einer Verpflichtung von Wirtz nachgesagt. Manchester City und Real Madrid werden ebenfalls mit dem offensiven Mittelfeldspieler in Verbindung gebracht. Ob der deutsche EM-Fahrer im kommenden Sommer eine neue Herausforderung annehmen will, oder Bayer Leverkusen die Treue hält, bleibt vorerst abzuwarten.

Shkodran Mustafi warnte bei "Sky": "Wir haben hier einen sehr talentierten Spieler, auf den wir aber auch aufpassen müssen". Wirtz sei "immer noch in der Entwicklung", begründete der Weltmeister von 2014 seine Meinung. "Wenn er wechselt, muss das gut durchdacht sein. Es gibt keine Garantie, dass er dann bei seinem neuen Verein spielt und das macht es zu einer schwierigen Situation", führte der Ex-Profi aus.

Wirtz war im Januar 2020 aus der Nachwuchsabteilung des 1. FC Köln zu Bayer Leverkusen gewechselt. Bei der Werkself entwickelte sich der Spielmacher in Windeseile zu einem der besten Youngster im Weltfußball.