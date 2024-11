Ex-Nationalspieler adelt Wirtz: "Absolute Ausnahme!"

IMAGO/Anke Waelischmiller/SVEN SIMON

Florian Wirtz spielt aktuell auf Weltklasse-Niveau

Florian Wirtz spielt auch in der laufenden Saison wieder groß auf. 16 Partien in Bundesliga und Champions League hat der Mittelfeld-Star von Bayer Leverkusen in 2024/2025 bestritten, dabei herausragende neun Treffer erzielt. Die langjährigen Bundesliga-Spieler Lothar Matthäus und Patrick Helmes kamen aus dem Schwärmen über den deutschen Nationalspieler gar nicht mehr heraus.

"Ich war beim Champions-League-Spiel gegen Salzburg im Stadion. Also das, was Florian Wirtz spielen kann, ist absolute Ausnahme für mich. Wahrscheinlich der beste Mittelfeldspieler der Welt", sang Ex-Leverkusen-Stürmer Helmes gegenüber RTL/ntv und sport.de ein regelrechtes Loblied auf den 21-Jährigen, der unter Cheftrainer Xabi Alonso bei der Werkself regelmäßig Top-Leistungen abruft.

Helmes sieht Wirtz in seinen fußballerischen Fähigkeiten sogar noch ein Stück weit vor Jamal Musiala vom FC Bayern: "Ich finde, dass Wirtz noch mal was anderes hat, wo Musiala noch nicht so weit ist."

Dass der Leverkusen-Star im kommenden Sommer den nächsten Schritt geht und sich in Richtung Real Madrid verändern könnte, hält Helmes derweil für die wahrscheinlichste und nachvollziehbare Option: "Ich glaube, im Sommer geht es dann für Wirtz einfach weiter. Er hat riesige Fußstapfen in Leverkusen hinterlassen. Mit dem, wie er Fußball spielt, ist er absoluter Held dort, der beste Spieler im Kader. Und ich bin gespannt. Also ich kann mir vorstellen, dass er den Weg nach Spanien gehen wird zu Real Madrid. Das wäre was, wo ich sagen würde: Ja, das könnte er jetzt."

Matthäus sicher: Auch der FC Bayern noch eine Option

Auch Deutschlands Rekordnationalspieler Lothar Matthäus glaubt fest daran, dass Double-Sieger Wirtz bereit ist für seinen nächsten Karriereschritt nach der laufenden Saison.

"Alonso wird ja auch wahrscheinlich nach der Saison gehen. Und Wirtz ist sein Lieblingsspieler. Wenn Alonso geht, wird er wahrscheinlich auch zu Real Madrid gehen. Und das wäre natürlich eine Adresse, wo ich Florian auch sehen könnte, also auch als junger Spieler. Mit der Unterstützung des Trainers bei diesem Verein zu spielen, das wäre ganz sicher eine große Herausforderung", sieht auch der 62-Jährige die Königlichen als logischen nächsten Step für Wirtz.

Aber auch der FC Bayern sei eine denkbare Alternative für den Edeltechniker, betonte Matthäus: "Eine andere Steigerung wäre vielleicht der FC Bayern, wo er dann mit Musiala zusammenspielen könnte. Also da gibt es schon einige Optionen, die für einen Wechsel sprechen."