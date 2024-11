Spannende Zukunftspläne von Gündogan enthüllt

IMAGO/Harry Langer/DeFodi Images

Ilkay Gündogan wechselte im Sommer zurück zu ManCity

Nach nur einer Saison im Trikot des FC Barcelona kehrte Ilkay Gündogan im Sommer 2024 zu Manchester City zurück. Sein Arbeitspapier beim englischen Meister läuft nach der Saison aus. Sollte der Klub die Option auf eine weitere Verlängerung nicht ziehen, will der Mittelfeldspieler angeblich einen neuen Weg einschlagen.

Wie es für Ilkay Gündogan nach dem Ende der Saison 2024/25 weitergeht, steht noch nicht fest. Viel wird wohl davon abhängen, wie er und der Rest der Mannschaft sich im weiteren Saisonverlauf schlagen. Aktuell befindet sich das Team von Pep Guardiola in einer schweren Krise. Setzt sich diese weiter fort, dürften Veränderungen anstehen, die unter anderem auch Gündogan betreffen.

Der Vertrag des Deutschen läuft offiziell nur bis zum Saisonende. Allerdings gibt es die Option auf eine Verlängerung um ein weiteres Jahr. Sollte diese nicht gezogen werden, will der 34-Jährige nach Angaben des Portals "The Athletic" aber trotzdem weiter im Verein bleiben. Dann jedoch in einer komplett anderen Rolle.

Ilkay Gündogan will auf die Trainerbank wechseln

Wie "The Athletic" berichtet, plant Gündogan den Einstieg ins Trainergeschäft. Angedacht ist demnach, dass er in den Stab von Pep Guardiola wechselt und als Co-Trainer unter dem Katalanen fungiert.

Welches Zeitfenster dafür infrage kommt, ist nicht ganz klar. "The Athletic" schreibt lediglich, dass Gündogan die Seiten wechseln will, sobald er seiner Karriere als aktiver Fußballer beendet. Das könnte schon 2025 der Fall sein, vielleicht aber auch erst 2026 oder gar noch später.

Seit seiner Rückkehr nach Manchester gehört Gündogan unter Guardiola zum unumstrittenen Stammpersonal. 17 Pflichtspiele absolvierte der frühere deutsche Nationalspieler in der laufenden Saison für seinen neuen, alten Klub, dabei stand er zwölf Mal in der Startaufstellung und erzielte zwei Tore.