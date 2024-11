Trainer-Beben bei Besiktas

AFP/SID/OZAN KOSE

Giovanni van Bronckhorst muss bei Besiktas gehen

Nach nicht einmal sechs Monaten muss Giovanni van Bronckhorst in der Türkei als Trainer beim Fußball-Topklub Besiktas gehen.

Das gab der Tabellenfünfte der Süper Lig am Samstag bekannt. Besiktas hatte am Donnerstag in der Europa League in Debrecen/Ungarn gegen Maccabi Tel Aviv aus Israel verloren (1:3).

Der frühere niederländische Nationalspieler van Bronckhorst hatte Anfang Juni einen "2+1-Vertrag" mit einer Laufzeit bis mindestens 2026 unterschrieben. Nun ist für den 49-Jährigen schon wieder Schluss. Besiktas liegt nach zwölf Spieltagen 13 Punkte hinter Lokalrivale und Spitzenreiter Galatasaray.

Laut Medienberichten soll Sergen Yalcin, von 2020 bis 2021 Trainer bei Besiktas, erneut den Posten übernehmen. In der abgelaufenen Saison hatten insgesamt fünf Trainer für den Klub gearbeitet.