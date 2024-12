Reus mit Galaxy im MLS-Finale

IMAGO/Rojas/SID/IMAGO/Javier Rojas

Marco Reus wechselte im Sommer vom BVB in die USA

BVB-Ikone Marco Reus greift mit seinem Klub Los Angeles Galaxy nach dem Titel in der Major League Soccer (MLS).

Die Kalifornier zogen am Samstag ins Play-off-Endspiel ein und treffen dort in der kommenden Woche auf die New York Red Bulls von Trainer Sandro Schwarz.

Der langjährige Dortmunder kam beim 1:0 (0:0)-Erfolg seines Klubs gegen die Seattle Sounders im Finale der Western Conference in der ersten Halbzeit zum Einsatz, den Siegtreffer erzielte der frühere Frankfurter Dejan Joveljic (85.).

New York um Schwarz und den früheren Leipziger Emil Forsberg setzten sich mit 1:0 (0:0) bei Orlando City durch, der Kolumbianer Andres Reyes (47.) erzielte das Tor des Tages.

"Ich bin sehr stolz auf die ganze Gruppe. Es ist erstaunlich, diese Atmosphäre zu erschaffen und so einen Kampfgeist zu zeigen. Es ist noch nicht vorbei", sagte der frühere Mainz- und Hertha-Coach Schwarz. Für die Red Bulls ist es erst das zweite MLS-Finale nach 2008.

Das Endspiel steigt am kommenden Samstag in Los Angeles - für die Kalifornier wäre es der sechste Titel der Vereinsgeschichte.

Reus, der mit dem BVB nie eine Meisterschaft gewinnen konnte, war im Sommer nach LA gewechselt und besitzt einen Vertrag bis 2026.