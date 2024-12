Experten-Rat: FC Bayern sollte diesen BVB-Star holen

IMAGO/Ulrich Hufnagel

Hamann kann sich BVB-Star Gittens im Bayern-Trikot vorstellen

Der frühere Bundesliga-Spieler und heutige TV-Experte Dietmar Hamann hat dem FC Bayern in einer Talk-Runde einen Transfer-Tipp gegeben, der nicht bei allen gut ankam. Auch beim BVB, wo der von Hamann empfohlene Spieler unter Vertrag steht, dürfte der Rat nicht auf Gegenliebe stoßen.

Dietmar Hamann ist in seiner Rolle als Experte beim Pay-TV-Sender "Sky" selten um ein Wort verlegen. Am Sonntag schwenkte er in der Talkrunde "Sky 90", als es um das offensive Mittelfeld des FC Bayern ging, vom Thema Florian Wirtz vs. Jamal Musiala auf einen BVB-Profi um.

"Wenn wir schon mit Gedankenspielen arbeiten: Die Bayern scheinen ja an Florian Wirtz interessiert zu sein. Aber ob das zusammen mit Jamal Musiala und Wirtz klappt, weiß man nicht, ich glaube, eine Garantie gibt es nicht", analysierte Hamann, um dann auf einen eigenen Vorschlag umzuschwenken: "Wenn ich mir die Außenspieler der Bayern anschaue: Michael Olise hat gut angefangen und seitdem bemühen sich zwar alle, aber es passiert nicht wirklich etwas", so Hamann. Deshalb würde er, an Stelle der Bayern-Bosse, "mit dem Gedanken spielen, Bynoe Gittens zu holen".

Gittens stach in dieser Saison schon einige Male heraus, überzeugte auch am Samstagabend im direkten Duell der Dortmunder im heimischen Signal Iduna Park gegen die Münchner. Von sport.de bekam er dafür die Note 2.0. Der junge Engländer hat eine rasante Entwicklung hingelegt.

Das sah auch Hamann so. "Am Samstagabend war ein bestimmter Außenbahnspieler auf dem Platz, der in Form war und der wirklich den Unterschied macht und machen kann im Moment", verwies der frühere Bayern-Profi auf Gittens Top-Form und setzte hinzu: "Aber der hat eben das schwarz-gelbe Trikot an."

Gittens vom BVB zum FC Bayern? Gegenwind für Hamann

Doch nicht jedem in der "Sky90"-Runde gefiel Hamanns Vorschlag, den BVB-Youngster zu holen, der noch bis 2028 an die Dortmunder gebunden ist und aktuell einen geschätzten Marktwert von 35 Millionen Euro hat.

Für Ex-Bayer Thomas Strunz käme ein Gittens-Transfer zum FC Bayern nicht zum richtigen Zeitpunkt. Der 56-Jährige verwies darauf, dass Gittens wettbewerbsübergreifend zwar mehr als 70 Spiele gemacht hätte, dabei aber nur ganz wenige Male von Beginn an auf dem Feld stand.

Für Hamann wäre das allerdings kein Ausschlusskriterium. "Gittens ist ja gerade einmal 20 Jahre alt", sagte er. Doch genau das wäre für Strunz ein Argument, zumindest aus Sicht des Youngsters, noch nicht zum Rekordmeister zu gehen. "Das ist noch viel zu früh, da tut man den Spielern keinen gefallen.

Hamann jedoch sieht das Alter nicht als Bremspunkt. "Man kann das gar nicht aufhalten", so der TV-Experte. "Sonst nehmen die Engländer den mit Kusshand."

Wie Strunz verwies auch der frühere Bundesliga-Manager Fredi Bobic darauf, dass Gittens lieber noch weiter das BVB-Trikot tragen sollte. "Man kann das Gehalt anheben", sagte Bobic, "sollte ihm aber verklickern, dass er noch zwei, drei Jahre bleiben soll. Wenn er das mit Konstanz hinbekommt, dann kann er ein ganz Großer werden."