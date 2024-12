Bayern-Flop Gravenberch jetzt 90 Mio. Euro wert

IMAGO/Mladen Lackovic

Ryan Gravenberch (2.v.r.) floppte einst beim FC Bayern

Einst kam Ryan Gravenberch beim FC Bayern nicht über die Rolle des Ergänzungsspielers hinaus. Beim FC Liverpool ist der 22 Jahre alte Niederländer nun Leistungsträger - und verzeichnet eine irre Marktwert-Entwicklung.

Wie das spanische Portal "Fichajes.net" berichtet, hat Gravenberch mit seiner starken Vorstellung beim Champions-League-Duell gegen Real Madrid (2:0) noch einmal nachhaltig das Interesse der Königlichen geweckt. Der 18-malige Nationalspieler der Elftal soll in Madrid als eins der größten Talente im europäischen Fußball in seiner Altersklasse und potenzieller Neuzugang der Zukunft angesehen werden.

Aber: Die Ablöse-Forderung, die der FC Liverpool demnach für Gravenberch aufruft, hat es in sich. Satte 90 Millionen Euro soll sie betragen.

Zur Erinnerung: Als der bei Ajax Amsterdam ausgebildete Mittelfeldspieler den FC Bayern im Sommer 2023 in Richtung Premier League verließ, flossen "nur" 40 Millionen Euro nach München - eine Steigerung von mehr als 100 Prozent also, und das in nicht einmal anderthalb Jahren.

Liverpools hohe Ablöseforderung soll Real dem Bericht nach durchaus vor Hürden in der Personalie Gravenberch stellen. Demnach überlegen die Madrider Vereinsbosse, Aurélien Tchouaméni in einen möglichen Deal zu involvieren, um die Summe zu drücken.

Für den 24 Jahre alten Franzosen überwies Real vor gut zwei Jahren 80 Millionen Euro an die AS Monaco. Seine Entwicklung stagnierte zuletzt aber auch aufgrund mehrerer Verletzungen etwas.

Darum floppte Ryan Gravenberch beim FC Bayern

Dass Gravenberch inzwischen so eine heiße Aktie auf dem Transfermarkt ist, überrascht Kenner der Szene nur bedingt.

"Ich habe diese Entwicklung erwartet, weil er fantastisch ist", sagte Bundestrainer Julian Nagelsmann zuletzt. Der 37-Jährige hatte während seiner Zeit als Chefcoach des FC Bayern mit Gravenberch zusammengearbeitet.

"Es war so etwas wie ein Problem, weil wir Joshua Kimmich und Leon Goretzka zu diesem Zeitpunkt hatten. Deshalb war es kompliziert für einen jungen Spieler, mehr Minuten zu bekommen", erinnerte sich Nagelsmann.

Gravenberchs Schritt nach Liverpool sei "brillant" gewesen. "Ich freue mich für ihn, weil er ein schlauer Junge und ein brillanter Spieler ist."