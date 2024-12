Hertha-Star wird nach lang ersehntem Comeback emotional

IMAGO/O.Behrendt

Fabian Reese (2.v.l.) bestritt am Freitag sein erstes Saisonspiel

Nach über vier Monaten Leidenszeit feierte Fabian Reese am vergangenen Spieltag in der 2. Bundesliga sein lang ersehntes Comeback für Hertha BSC. Der Flügelstürmer wurde für die Schlussviertelstunde gegen den 1. FC Magdeburg eingewechselt und stellte gleich unter Beweis, dass er schon zeitnah wieder sehr wichtig für den Hauptstadtklub werden kann.

Am entscheidenden dritten Treffer für Hertha BSC in der 86. Minute war Reese direkt beteiligt, als er das Tor nämlich mit einer Kopfballablage auf Assistgeber Ibrahim Maza einleitete.

Reese erklärte nach seinen ersten rund 20 Einsatzminuten überhaupt in der laufenden Saison, wie besonders er den Freitagabend in Magdeburg für sich empfunden hatte.

"Als ich den Platz betreten habe, waren sofort das Adrenalin und die Gedanken da, wie ich meinem Team helfen kann. Dazu haben die Fans mächtig Radau gemacht. Da denkt man nur noch an das Spiel und ans Gewinnen", meinte der Hertha-Star, der zufälligerweise am Tag seiner Rückkehr auch noch seinen 27. Geburtstag gefeiert hatte.

Reese will nun an starkes Vorjahr anknüpfen

Der Offensivmann, der es in der vergangenen Saison auf bockstarke 23 Torbeteiligungen in 31 Zweitliga-Einsätzen gebracht hatte, formulierte zudem seine Zielsetzung für die bevorstehenden Wochen: "Offensivspieler sind dafür da, in den entscheidenden Momenten Tore einzuleiten, vorzubereiten oder selbst zu machen. Letzte Saison hat es gut funktioniert, und ich hoffe, dass es diese Saison ähnlich wird."

Die Rückkehr des gebürtigen Kielers war zuletzt in Berlin herbeigesehnt worden, gilt Reese doch als einer der großen Publikumslieblinge bei den Hertha-Anhängern.

Entsprechend laut beklatschten und besangen die mitgereisten Fans des Hauptstadtklubs auch die Einwechslung des Hertha-Stars, der für Derry Scherhant in die Partie gekommen war und sich sofort beweglich und agil wie vor seiner schweren Sprunggelenksverletzung präsentierte.