Demirovic: Kritik "ging nicht spurlos vorbei"

IMAGO/Marco Steinbrenner/DeFodi Images

Ermedin Demirovic steht beim VfB Stuttgart unter Vertrag

Beim 2:2 des VfB Stuttgart gegen Werder Bremen überzeugte Ermedin Demirovic mit einem Doppelpack. Die Durststrecke des Stürmers hatte zuvor aber auch für Kritik gesorgt, die den VfB-Angreifer durchaus belastet hat.

"Natürlich geht so was nicht spurlos an mir vorbei, wenn ich einen Elfmeter verschieße und dann zwei, drei Hochkaräter nicht reinmache", wird Demirovic vom "kicker" zitiert.

Vor dem Remis gegen Werder Bremen hatte der 26-Jährige in der Bundesliga zuletzt am 6. Spieltag Anfang Oktober beim 1:1 gegen die TSG 1899 Hoffenheim getroffen.

Ende Oktober folgte in der zweiten Runde des DFB-Pokal beim 2:1-Sieg gegen den 1. FC Kaiserslautern ein weiterer Treffer. Zuletzt traf Demirovic beim blamablen 1:5 in der Champions League bei Roter Stern Belgrad.

"Mir war bewusst, dass irgendwann der Knotenlöser kommt", sagte der bosnische Nationalspieler, der hervorhob, "dass von mir erwartet wird, Tore zu schießen. Das erwarte ich selbst von mir".

Demirovic war im Sommer als Nachfolger von Serhou Guirassy, den es zu Borussia Dortmund zog, vom FC Augsburg zum VfB Stuttgart gewechselt. 21 Millionen Euro wechselten den Besitzer.

Für die Schwaben erzielte der Angreifer wettbewerbsübergreifend bislang neun Tore in 19 Pflichtspielen. Hinzu kommen zwei Vorlagen.

Demirovic träumt von Triumph im DFB-Pokal

Weiter treffen will Demirovic im Achtelfinale des DFB-Pokals. Dort trifft der VfB Stuttgart am Dienstag (18:00 Uhr) auf den Zweitligisten Jahn Regensburg.

"Wir sind der klare Favorit. Das wollen wir auf den Platz bringen und eine Runde weiterkommen", gab der Offensivspieler die Marschroute vor.

Im Pokal könne der VfB "mit wenigen Spielen im Finale stehen und einen Titel gewinnen". Und eben dieser Titel sollte das Ziel der Schwaben sein, "weil wir die Qualität haben, jeden Gegner zu schlagen", hob Demirovic hervor.