Alaves jagt Aufstiegstrainer vom Hof

AFP/SID/JAVIER SORIANO

Luis Garcia ist nicht mehr Trainer von Alaves

Der spanische Fußball-Erstligist Deportivo Alaves hat als dritter Klub in der laufenden Saison den Trainer entlassen. "Die Wege von Deportivo Alaves und Luis Garcia haben sich getrennt", teilte der Verein am Montagabend mit. Der 52-Jährige hatte die Basken 2023 in die höchste spanische Spielklasse geführt und im Folgejahr einen starken zehnten Platz erreicht.

Garcia war seit Juli 2022 Trainer von Alaves und stand in 108 Pflichtspielen an der Seitenlinie. Seine Amtszeit war die viertlängste in der Klubhistorie. In der Liga stehen die Blau-Weißen auf Rang 16. Zuvor hatten sich bereits UD Las Palmas und Schlusslicht Real Valladolid von ihren Cheftrainern getrennt.