Rangnick ist deutscher Fußball-Botschafter 2024

IMAGO/GEPA pictures/ Armin Rauthner

Ralf Rangnick ist zum deutschen Fußball-Botschafter 2024 ausgezeichnet worden

Österreichs Nationaltrainer Ralf Rangnick ist bei der Sportmesse ISPO in München als "Deutscher Fußball Botschafter 2024" ausgezeichnet worden. Der Preis wird jedes Jahr an Trainerinnen, Trainer, Spielerinnen oder Spieler vergeben, die einen Beitrag zum positiven Image Deutschlands und des Fußballs im Ausland leisten.

Rangnick warb bei der Preisverleihung für ein stärkeres gesellschaftliches und politisches Engagement von Profisportlern. "Bis vor ein paar Jahren hat man noch den Standpunkt vertreten: Sport ist Sport, Politik ist Politik - und das eine hat mit dem anderen nichts zu tun", sagte der 66-Jährige. "Ich glaube aber, dass die Welt inzwischen so große Herausforderungen an uns stellt, dass es gar nicht mehr geht, das Ganze komplett voneinander zu trennen." Jeder habe "ein Gefühl für Dinge, die korrekt sind und die nicht korrekt sind".

Auch Heidi Beckenbauer bei ISPO

Bereits im Juli hatten Lothar Matthäus und posthum auch der verstorbene Andreas Brehme den Ehrenpreis des 2012 gegründeten Vereins "Deutsche Fußball Botschafter" erhalten. Das Preisgeld dafür wurde an die Stiftung von Franz Beckenbauer gespendet. Dessen Witwe Heidi Beckenbauer nahm es am Montagabend auf derselben Bühne wie Rangnick in Empfang.