FC Barcelona beendet Negativ-Serie

Der FC Barcelona siegt in der Liga

Mit einem klaren Erfolg hat der FC Barcelona seine kleine Negativserie von zuletzt drei Ligaspielen ohne Sieg beendet.

Die Mannschaft von Trainer Hansi Flick gewann auch ohne den geschonten Torjäger Robert Lewandowski 5:1 (1:1) bei RCD Mallorca und führt die Tabelle weiter an.

Raphinha brachte die Katalanen mit einem Doppelpack zum 2:1 und 3:1 in der zweiten Halbzeit auf Erfolgskurs. Der Brasilianer verwandelte in der 56. Minute einen Foulelfmeter und erhöhte 18 Minuten später. Danach trafen noch Frenkie de Jong (79.) und Pau Victor (84.).

Ferran Torres hatte Barcelona (12.) in der ersten Halbzeit in Führung gebracht, Mallorca glich jedoch durch Vedat Muriqi (43.) aus. Nach der Pause münzten die Gäste ihre Überlegenheit dann auch in mehr Tore um, so dass Flick Lewandowski auf der Ersatzbank lassen konnte.

Mit 37 Punkten liegt der FC Barcelona vier Punkte vor Real Madrid, das aber zwei Spiele weniger absolviert hat. Real spielt am Mittwochabend bei Athletic Bilbao.