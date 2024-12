Neue Hamann-Aussagen über Musiala lassen aufhorchen

IMAGO/Bahho Kara

Jamal Musiala brilliert aktuell beim FC Bayern

TV-Experte Didi Hamann übte unlängst scharfe Kritik an Jamal Musiala - und bekam dafür aus vielen Richtungen reichlich Gegenwind. Jetzt meldet sich der Ex-Profi erneut mit Aussagen über das Offensiv-Juwel des FC Bayern zu Wort.

Diesmal kommen allerdings nur lobende Worte über Hamanns Lippen. "Mein Punkt war, dass er zu viele Bälle verliert und dass seine Zahlen nur Durchschnitt waren für einen Spieler seiner Klasse", sagte der Chefkritiker des FC Bayern im Fußball-Talk "Sky90". In den letzten Wochen sei Musiala beim deutschen Rekordmeister aber "der dominante Spieler" gewesen.

Hamann erinnerte in diesem Zusammenhang an Musialas entscheidende Treffer in der Champions League gegen Benfica und in der Bundesliga gegen den FC St. Pauli sowie das 1:1 im Klassiker beim BVB am vergangenen Sonntag.

Noch vor einigen Monaten habe er bei Musiala nicht gesehen, "dass er das neue Gesicht des FC Bayern werden soll, weil dafür seine Zahlen nicht gut genug waren. Er war nicht variabel genug in seinem Spiel", so Hamann. "In den letzten Wochen sehe ich jetzt aber, warum er das Gesicht des FC Bayern sein sollte. Ohne ihn würden sie jetzt nicht dort stehen, wo sie sind."

FC Bayern: Musiala "der beste 1-gegen-1-Spieler der Welt"

Musiala sei aktuell "wahrscheinlich der beste 1-gegen-1-Spieler der Welt. Er kann auf kleinsten Räumen Situationen auflösen. Nur du bist natürlich einfach auszurechnen, wenn du immer dribbelst. Da hat mir gefehlt, dass er ab und zu auch mal den Ball abspielt", erklärte Hamann weiter. Gegen den BVB habe der 21-Jährige "herausragend" gespielt, lobte er.

Hamann hatte Musiala zuvor als "Einzelspieler" und "Alleinunterhalter" bezeichnet. "Wenn er zehnmal den Ball bekommt, nimmt er neunmal den Kopf runter und fängt an zu dribbeln", sagte er damals.

Sportdirektor Christoph Freund vom FC Bayern hatte Hamanns Aussagen als "absurd" und "weit hergeholt" bezeichnet.