BVB heiß auf Top-Talent? Ricken reagiert auf Gerüchte

IMAGO/Andrew Milligan

Ist Petar Sučić (r.) ein Transfer-Kandidat beim BVB?

Übereinstimmenden Medienberichten zufolge ist Borussia Dortmund an einer Verpflichtung von Petar Sučić interessiert. Aktuell steht der 21-Jährige noch bei Champions-League-Gegner Dinamo Zagreb unter Vertrag. BVB-Boss Lars Ricken hält sich auf Nachfrage zum Interesse am kroatischen Mittelfeld-Talent bedeckt.

Bereits in der vergangenen Woche hatte der italienische Transfer-Insider Gianluca Di Marzio vom BVB-Interesse an Petar Sučić berichtet.

Demnach habe der BVB bereits Kontakt zu dessen Verein Dinamo Zagreb aufgenommen, um die Möglichkeit eines Transfers auszuloten. In der kroatischen Hauptstadt steht der 21-Jährige noch bis 2028 unter Vertrag.

Auch das Online-Portal "Footballtransfers.com" will nun von den Transfer-Bestrebungen des Bundesligisten erfahren haben. Ein Wechsel zum BVB sei allerdings kein Thema für den Winter, heißt es. Frühestens im Sommer könnten Spekulationen um einen Sučić-Transfer in der Ruhrpottmetropole heißer werden, zumal der Youngster aktuell an einer Fußverletzung laboriert.

Lars Ricken will sich zu BVB-Interesse an Sučić nicht äußern

Auf Nachfrage von "Footballtransfers.com" hielt sich BVB-Boss Lars Ricken bezüglich des Dortmunder Interesses an dem zentralen Mittelfeldspieler, der in seiner Heimat bereits als "neuer Luka Modric" gesehen wird, bedeckt. "Wir haben eine sehr gute Scouting-Abteilung und verfolgen talentierte Spieler auf der ganzen Welt. Ich kann jetzt nicht sagen, ob wir an diesem oder jenem Spieler interessiert sind", wird der Ex-Profi zitiert.

Einen Austausch über die vielversprechendsten Talente aus der Dinamo-Jugend habe aber unlängst stattgefunden, als der BVB in der Königsklasse bei Zagreb zu Gast war. "Ich hatte ein Gespräch mit dem sportlichen Leiter, Marco Maric, und er sagte mir, dass sie Sučić für ihren besten Spieler halten", so Ricken weiter.

Insgesamt habe der kroatische Meister "viele interessante Spieler", fügte der Dortmunder Geschäftsführer hinzu.