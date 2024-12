FC Bayern in Kontakt zu Wirtz? Eberl reagiert

IMAGO/Maximilian Koch

Max Eberl bastelt im Kader des FC Bayern

Florian Wirtz von Bayer Leverkusen wird im Zuge der zahlreichen Transfer-Spekulationen um seine Person unter anderem immer wieder mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht. Laut Münchens Sportvorstand Max Eberl besteht jedoch bislang kein Kontakt.

"Bei uns gibt's momentan Kontakt zu den Spielern, mit denen wir verlängern wollen", sagte Eberl am Rande des DFB-Pokal-Achtelfinals zwischen dem FC Bayern und Bayer Leverkusen (0:1) am Dienstagabend in der "ARD". Jamal Musiala sei hierbei "unser oberstes Ziel", verriet der 51-Jährige.

Musiala ist noch bis 2026 an den deutschen Rekordmeister gebunden. "Wir sprechen, und wir sprechen sehr, sehr gut", so Eberl, der damit auch die Verhandlungen mit Joshua Kimmich (Vertrag bis 2025) meinte.

Eine schnelle Einigung bis Weihnachten erscheint in den Personalien Stand jetzt aber eher unwahrscheinlich. "Für beide sind es wichtige Entscheidungen. Das respektieren wir natürlich auch. Eine Zeit über Weihnachten ist eine gute Zeit, um über solche elementaren Entscheidungen nachzudenken", betonte Eberl, der hinzufügte: "Was ich spüre: Es ist sehr, sehr positiv, sehr, sehr angenehm, sehr, sehr wertschätzend."

Florian Wirtz immer wieder beim FC Bayern gehandelt

Wirtz wird immer wieder beim FC Bayern gehandelt. Der 21-Jährige besitzt bei Bayer Leverkusen ein Arbeitspapier bis 2027. Dass der offensive Mittelfeldmann im kommenden Sommer eine neue sportliche Herausforderung annehmen will, ist nicht in Stein gemeißelt. Der amtierende Double-Sieger hofft weiter auf einen Verbleib seines Unterschiedsspielers.

Wirtz war im Winter 2020 vom 1. FC Köln zu Bayer Leverkusen gewechselt, wo er sich anschließend zu einem der größten Talente im Weltfußball entwickelte. Neben dem FC Bayern fallen im Zuge der andauernden Transfer-Spekulationen ebenfalls immer wieder die Namen Real Madrid sowie Manchester City.