Schweinsteiger warnt FC Bayern vor Leverkusen

IMAGO/Marco Steinbrenner/DeFodi Images

Bastian Schweinsteiger analysierte das Pokal-Duell zwischen dem FC Bayern und Bayer Leverkusen

Bayer Leverkusen steht durch den Auswärtscoup beim FC Bayern im Viertelfinale des DFB-Pokals und hat die erfolgreiche Titelverteidigung fest im Blick. TV-Experte Bastian Schweinsteiger schreibt die Werkself auch in der Meisterschaft noch nicht ab - und warnt den Tabellenführer aus München.

Bayer Leverkusen ist spätestens durch den 1:0-Auswärtssieg gegen den FC Bayern im DFB-Pokal wieder voll in der Spur. In der Meisterschaft liegen die Rheinländer noch sieben Zähler hinter dem Tabellenführer aus München, nachdem sie in der Bundesliga zwischenzeitlich überraschende Punktverluste wie gegen Holstein Kiel (2:2), Werder Bremen (2:2) oder den VfL Bochum (1:1) hinnehmen mussten.

"Der Sieg heute ist sehr viel wert für Bayer Leverkusen", hielt Bastian Schweinsteiger nach dem Pokal-Erfolg beim FC Bayern in der "ARD" fest. Der Auswärtssieg in München werde "einen Schub für die Liga" geben, analysierte der Weltmeister von 2014 und warnte seinen Ex-Klub: "Das kann gefährlich werden für Bayern München."

FC Bayern mit Sieglos-Serie gegen Bayer Leverkusen

Es sei "fast schon normal, dass es manchmal einen kleinen Rückschlag gibt. Sie haben jetzt nicht vier Spiele verloren. Sie haben halt ein paar Mal zu oft unentschieden gespielt. Aber eigentlich haben sie erst eine Niederlage seit Ewigkeiten kassiert. Die haben schon eine Basis geschaffen", blickte Schweinsteiger auf die bisherige Saison von Bayer Leverkusen.

Der TV-Experte hielt fest: "Der Sieg heute gibt ihnen auf jeden Fall noch einmal den richtigen Schub für die Liga."

Der FC Bayern wartet derweil seit fünf Pflichtspielen auf einen Sieg gegen Bayer Leverkusen. Schweinsteiger machte neben der Leverkusener Spielanlage auch das aggressive Verteidigen der Werkself als Grund hierfür aus. Das Duell in der Bundesliga-Hinrunde endete im September mit einem 1:1.