ZDF erneuert Sportstudio-Rechte für die Bundesliga

www.imago-images.de/SID/IMAGO

Die Bundesliga ist weiter im Sportstudio zu sehen

Für die Fußballfans bleibt bei den Zusammenfassungen der Bundesligaspiele am Samstag alles beim Alten. Das ZDF hat nach "SID"-Informationen die Rechte für das Sportstudio erworben. Schon zuvor war bekannt geworden, dass sich die ARD den Zuschlag für die Sportschau gesichert hat.

Die Deutsche Fußball Liga (DFL) wird die Ergebnisse der Versteigerung der deutschsprachigen Medienrechte für die vier Spielzeiten von 2025/26 bis 2028/29 am Donnerstag den Klubverantwortlichen bei einer Versammlung in Frankfurt/Main präsentieren.

Wegweisende Entscheidungen sind beim Verkauf der Liverechte bereits in der vergangenen Woche gefallen. Die Bundesliga-Konferenz am Samstagnachmittag um 15:30 Uhr und die Sonntagspartien werden bei DAZN zu sehen sein. Sky zeigt künftig die Einzelspiele am Freitag und Samstag.

Die DFL kann die Einnahmen beim Verkauf der Medienrechte an der Bundesliga und der 2. Liga offenbar stabil halten. Nach Informationen der "Bild" werden die Erlöse der Auktion bei mehr als einer Milliarde Euro pro Saison liegen. Die DFL wollte das auf "SID"-Anfrage nicht kommentieren. Derzeit erhalten die 36 Profiklubs rund 1,1 Milliarden.