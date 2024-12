1860 München nimmt Zweitliga-Kicker unter die Lupe

IMAGO/Christian Schroedter

Niclas Nadj vom SC Paderborn stellt sich bei 1860 München vor

Die Drittliga-Saison 2024/25 hatte sich der TSV 1860 München wohl ganz anders vorgestellt. Die anfängliche Euphorie, die mit den teils vielversprechenden Sommer-Neuzugängen einherging, ist längst verflogen. Um in der Rückrunde noch einmal oben angreifen zu können, könnte ein Offensivspieler vom SC Paderborn helfen, der aktuell am Training der Sechziger teilnimmt.

Der TSV 1860 München dümpelt mit 21 Punkten aus 16 Spielen nur im Mittelfeld der 3. Liga herum. Noch im Sommer träumten die Fans der Löwen nach einer vielversprechenden Transferphase von dem Aufstieg. Die Realität in Giesing sieht kurz vor der Winterpause allerdings ganz anders aus. Kommt daher im Winter eine Verstärkung für die Offensivreihe?

Laut "dieblaue24.de" hat der Traditionsklub mit Niclas Nadj seit Dienstag einen Gast im Teamtraining. Aktuell steht der 23-Jährige noch beim SC Paderborn unter Vertrag. Beim Tabellenführer der 2. Liga hat der offensive Mittelfeldspieler allerdings keine Aussicht auf Spielpraxis. In dieser Spielzeit kam der gebürtige Hamburger erst zu zwei Einsätzen in der U23, die in der Regionalliga West spielt.

Kann Niclas Nadj den TSV 1860 München überzeugen?

Dabei blickt Nadj bereits auf 20 Einsätze im deutschen Unterhaus zurück. Auch Drittliga-Erfahrung kann der beim FC St. Pauli ausgebildete Kreativspieler bereits vorweisen. Für den SC Verl absolvierte er in der abgelaufenen Rückrunde 16 Partien in der 3. Liga, in denen ihm ein Tor gelang. Der Vertrag von Nadj in Paderborn läuft 2025 aus.

Eine Winter-Verpflichtung sollte für die finanziell schwer angeschlagenen Löwen daher durchaus zu stemmen sein. Noch ist unklar, wie lange das ehemalige Pauli-Talent am Trainingsbetrieb von 1860 München teilnimmt. Sollte er das Trainerteam um Argirios Giannikis überzeugen können, wäre sein Debüt allerdings frühestens am 8. Februar im Heimspiel gegen Ingolstadt möglich.

Auf Grund einer Tätlichkeit am vergangenen Samstag gegen den 1. FC Bocholt wurde Nadj bis Anfang Februar gesperrt.