Zieht es einen Hansa-Stürmer in die Bundesliga?

IMAGO/Fotostand / Voelker

Ryan Naderi (r.) kam im Sommer von Gladbach zu Hansa Rostock

Erst im Sommer kam Ryan Naderi aus der Regionalliga-Mannschaft von Borussia Mönchengladbach zu Hansa Rostock. Große Anlaufschwierigkeiten brauchte der Angreifer bei der Kogge nicht. Bereits drei Treffer erzielte der 21-Jährige für den Zweitliga-Absteiger. Nun interessiert sich mit dem 1. FC Heidenheim auch ein erster Bundesligist für den Mittelstürmer.

Für die Zweitvertretung von Gladbach in der Regionalliga West machte Ryan Naderi mit 19 Torbeteiligungen in 53 Spielen auf sich aufmerksam. Hansa Rostock sicherte sich die Dienste des 21-Jährigen und legte Ende August eine Ablösesumme von kolportierten 200.000 Euro auf den Tisch, um sich die Dienste des großgewachsenen Mittelstürmers zu sichern.

Beim Absteiger aus der 2. Bundesliga avancierte der gebürtige Dresdner innerhalb weniger Wochen zum Stammspieler. In seinen ersten zwölf Drittliga-Partien traf der Angreifer, der sowohl als echter Neuner, aber auch als hängende Spitze auflaufen kann, bereits dreimal. Offenbar Grund genug für den 1. FC Heidenheim, den talentierten Offensivakteur genau im Blick zu behalten.

Hansa Rostock will Ryan Naderi im Winter nicht gehen lassen

Die "Sport Bild" berichtet in ihrer Mittwochsausgabe, dass der Bundesligist von der Ostalb Interesse an einer Verpflichtung von Naderi zeigt, der an der Ostsee noch bis 2028 unter Vertrag steht. Der Conference-League-Teilnehmer wolle im Winter im Angriff nachrüsten, heißt es in dem Bericht.

Dass Hansa Rostock seinen Leistungsträger im Januar ziehen lässt, sei aber unwahrscheinlich. Ein Wechsel im Sommer ist der Sportzeitschrift zufolge deutlich wahrscheinlicher.

Einen potenziellen Nachfolger für das ehemalige Gladbach-Talent hätte der Drittligist offenbar bereits im Blick. Die "Bild" berichtete unlängst, dass der FCH sein Interesse an Regionalliga-Torjäger Erik Weinhauer von Carl Zeiss Jena hinterlegt hat.