Überraschung! Kane schon wieder auf dem Rasen

IMAGO/Moritz Mueller

Harry Kane fehlte dem FC Bayern zuletzt

Nachdem sich Harry Kane im Bundesliga-Spitzenspiel gegen Borussia Dortmund (1:1) einen Muskelfaserriss zugezogen hatte, stand der Torjäger dem FC Bayern im Pokal-Achtelfinale gegen Bayer Leverkusen (0:1) nicht zur Verfügung. Das Ausscheiden der Münchner untermauerte, wie schmerzlich der Engländer dem deutschen Fußball-Rekordmeister fehlt. Offenbar zeichnet sich allerdings eine schnelle Rückkehr in den Spielbetrieb ab.

Steht Harry Kane schon am Samstag wieder im Kader des FC Bayern? Ausgeschlossen scheint zumindest nicht, dass der 31-Jährige im Heimspiel gegen den 1. FC Heidenheim (15:30 Uhr) wieder mit von der Partie ist. Auf dem Trainingsplatz an der Säbener Straße konnte man Kane auf jeden Fall schon wieder bewundern.

Der FC Bayern bestätigte am Donnerstag, dass der Kapitän der englischen Nationalmannschaft am Vormittag bereits erste Laufrunden absolvieren konnte. Zudem bestätigt der Klub erneut, dass es sich "um einen kleinen Muskelfaserriss im rechten, hinteren Oberschenkel" handele, der Kane außer Gefecht setzte.

Das Wörtchen "klein" könnte ein Hinweis dafür sein, dass Kane vor einem schnellen Comeback steht.

Darum könnte der FC Bayern Kane selbst im Genesungsfall schonen

Mit Blick auf die wegweisende Partie der Champions-League-Gruppenphase gegen Shakthar Donetsk (10. Dezember, 21:00 Uhr) ist allerdings nicht auszuschließen, dass Coach Vincent Kompany seinen Leistungsträger gegen Liga-Underdog 1. FC Heidenheim noch schont.

Während man in der Liga auch nach dem Remis gegen den BVB weiterhin klar die Tabelle anführt, stehen die Bayern in der europäischen Fußball-Königsklasse schon unter Druck. Bei einer Niederlage gegen den ukrainischen Vertreter würde ein Platz unter den ersten acht und damit die direkte Qualifikation für das Achtelfinale ernsthaft in Gefahr geraten.

Wie wichtig Kane für ein erfolgreiches Spiel ist, untermauert ein Blick auf seine Saison-Ausbeute: In 19 Spielen traf er 20 Mal und bereitete neun Tore vor. Allein in der Champions League konnte Kane fünfmal in fünf Partien jubeln.