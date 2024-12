VfB Stuttgart hofft auf zwei Rückkehrer

AFP/SID/Marco BERTORELLO

VfB-Stürmer Deniz Undav kehrt bald zurück

Stuttgarts Trainer Sebastian Hoeneß hat eine Rückkehr der Nationalspieler Deniz Undav und Jamie Leweling noch 2024 in Aussicht gestellt.

"Deniz ist noch im Rehaprozess. Wenn es so weiter läuft, ist die Wahrscheinlichkeit da, dass er dieses Jahr noch auf dem Platz steht", sagte Hoeneß.

Undav steht den Stuttgartern wegen eines Faserrisses im Oberschenkel seit Mitte November nicht zur Verfügung. Zunächst hieß es, dass er in diesem Jahr wohl nicht mehr zum Einsatz kommen werde.

Bei Leweling stand offenbar sogar ein Einsatz am Freitag (20:30 Uhr/DAZN) gegen Union Berlin schon im Raum. Es reiche aber "noch nicht", sagte Hoeneß: "Wir wollen kein Risiko eingehen. Er ist aber im Teiltraining. Wir machen es davon abhängig, wie er die Belastung verträgt." Der Offensivspieler fehlt aufgrund einer Muskelverletzung an der Oberschenkelrückseite bereits seit Anfang November.

Geduld gefragt beim VfB Stuttgart

Hoeneß will aber nichts überstürzen. "Natürlich wollen Spieler sehr früh spielen. Es liegt aber nicht nur in der Verantwortung des Spielers, sondern auch in der der Mediziner und von uns Trainern", sagte der VfB-Coach.

Stuttgart plagen weiterhin erhebliche Personalprobleme. Neben Undav und Leweling fehlen weiterhin El Bilal Toure, Luca Raimund, Dan-Axel Zagadou und Ameen Al-Dakhil.

Vor Weihnachten hat der VfB noch vier Spiele, eins davon am kommenden Mittwoch in der Champions League gegen Young Boys Bern.