FC Bayern kommentiert Milliarden-Deal der DFL

IMAGO/Mladen Lackovic

Vorstandschef des FC Bayern: Jan-Christian Dreesen

Große Freude bei FC Bayern und Co.: Der neue Milliarden-Deal für die TV-Rechte wird aus der Bundesliga als ein Gütesiegel für den deutschen Fußball gewertet.

"Das Ergebnis der Ausschreibung ist ein ausgezeichneter Erfolg, besonders in der aktuellen Marktlage und im Vergleich zu anderen Abschlüssen in Europa. Es gibt Planungssicherheit und unterstreicht die Strahlkraft der Liga", erklärte Bayerns Vorstandschef Jan-Christian Dreesen auf "dpa"-Anfrage.

"Für uns, als einer der Top-Klubs und Zugpferd der Liga, ist es besonders wichtig, dass das Niveau nicht nur gehalten, sondern im Durchschnitt sogar übertroffen werden konnte - nur so können wir auch weiter im internationalen Wettbewerb bestehen. Für die Fans bedeutet es, dass sie die Spiele auch weiterhin auf den Sendern und Plattformen der bewährten TV-Partner sehen können", so Dreesen.

Mit dem Verkauf der nationalen TV-Rechte für die Spielzeiten 2025/26 bis 2028/29 kassiert die DFL insgesamt 4,484 Milliarden Euro - ein Plus in Höhe von 84 Millionen Euro im Vergleich zu den derzeit gültigen Abschlüssen.

Auch RB Leipzig, FC Augsburg und VfL Bochum zufrieden

"Wir sehen das Ausschreibungsergebnis als Erfolg für die Liga. Die 1. und 2. Bundesliga stehen mit ihren vollen Stadien, attraktiven Teams und spannenden Spielen bei Zuschauern und Sendern gleichermaßen weiter hoch im Kurs", lobte RB Leipzigs Geschäftsführer Johann Plenge.

Das Ergebnis sei "ein Erfolg für die Liga und alle Klubs – und gleichermaßen Ansporn, unsere Bundesliga mit entsprechenden Partnern auch international einem breiten Publikum zugänglich zu machen."

Michael Ströll vom FC Augsburg zeigte sich ebenfalls begeistert: "Dass trotz der Herausforderungen auf dem Markt und rund um den Vergabeprozess eine Steigerung um zwei Prozent erreicht werden konnte, spiegelt die enorme Bedeutung der Bundesliga und 2. Bundesliga wider."

Warme Worte gab es auch vom VfL Bochum. Die Steigerung der Erlöse sei "in Anbetracht der schwierigen Marktlage nicht selbstverständlich, wie auch der Blick in andere europäische Ligen zeigt, die in den kommenden Jahren deutliche Einbußen hinnehmen müssen. Die TV-Erlöse der DFL sind als einzige gewachsen".