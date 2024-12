Mustafi bewertet Absturz des FC Schalke 04

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Memmler

Shkodran Mustafi spielte selbst für den FC Schalke 04

Der FC Schalke 04 steckt in der 2. Bundesliga aktuell im Tabellenkeller fest. Shkodran Mustafi spielte 2021 selbst für eine halbe Saison in Gelsenkirchen und hat nun über die sportliche Talfahrt der Königsblauen gesprochen.

Nicht erst seit dieser Saison befindet sich der FC Schalke 04 in der Krise. 2020/21 mussten die Knappen erstmals in über 30 Jahren den Gang in die Zweitklassigkeit antreten. Shkodran Mustafi spielte damals in der Rückrunde für die Gelsenkirchener, konnte den Abstieg aber auch nicht mehr verhindern.

Nach dem zwischenzeitlichen Wiederaufstieg findet sich der FC Schalke seit 2023 erneut in der 2. Bundesliga wieder. Hier spielt der Revierklub inzwischen gegen den Abstieg, steht vor dem Auswärtsspiel bei Tabellenführer SC Paderborn (ab 18:30 Uhr in Live-Ticker bei sport.de) auf dem 14. Platz - nur einen Zähler vor den Abstiegsrängen.

Wo liegen die Ursachen für diese Abwärtsspirale? "Ich war überzeugt, deswegen auch mein Wechsel zu Schalke, dass man die Probleme irgendwie in den Griff bekommt. Es sind aber viele Sachen, die über lange Zeit nicht funktioniert haben. Da sollte man sich zusammensetzen, Ego und Stolz ablegen", meinte Mustafi diesbezüglich bei "ran".

Mustafi meint: FC Schalke 04 gehört nach oben

Der FC Schalke 04 habe "alles, um in der Bundesliga zu den Top-Vereinen zu gehören. Es gab aber eben mehrere Umbrüche und Wechsel in der Mannschaft", erklärte der 32-Jährige.

Der Weltmeister von 2014 forderte: "Diejenigen, die Fehler gemacht haben, müssen sich jetzt ins Zeug legen. Dann würden bei dieser Fanbase viele Leute mit anpacken, um den Verein wieder dort hin zu führen, wo er hingehört."

Mustafi spielte nach seinem halbjährigen Engagement für den FC Schalke 04 noch für UD Levante in Spanien. Im zurückliegenden Sommer erklärte der langjährige Abwehrmann dann sein Karriereende.