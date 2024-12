Rose mahnt nach Befreiungsschlag im DFB-Pokal

IMAGO/Michael Taeger

RB-Trainer Marco Rose feierte im Pokal wieder einen Sieg mit Leipzig

Trainer Marco Rose will dem Befreiungsschlag von RB Leipzig nach den Wochen der Krise nicht zu viel Bedeutung beimessen.

Beim Einzug ins Viertelfinale des DFB-Pokals gegen Eintracht Frankfurt habe RB "einen ganz guten Anfang gemacht", erklärte er: "Aber es war in den Wochen davor nicht alles gruselig und schlecht - und jetzt ist auch nicht sofort alles wunderbar und toll, sondern wir müssen aufmerksam bleiben und Leistung abrufen."

Der souveräne Auftritt gegen die Hessen (3:0) am vergangenen Mittwoch solle der Mannschaft nach zuvor sechs Pflichtspielen ohne Sieg Mut und Kraft" geben, betonte Rose.

"Hobby-Psychologe" Rose hofft auf gute Leistung

Am Samstag (15.30 Uhr) bei Holstein Kiel bestehe in der Bundesliga die Herausforderung, diese Leistung erneut abzurufen, sagte der 48-Jährige: "Auf genau diesem Niveau, genau mit der Intensität, genau mit dem Fokus, genau mit dem Mut in bestimmten Situationen und dem Umschalten."

Er sei zwar als Trainer eher "Hobby-Psychologe", erklärte Rose, "aber ich weiß mittlerweile schon, was in den Köpfen von Fußballern vorgehen kann". Entscheidend sei die Gruppendynamik, "dass wir uns gegenseitig mitnehmen, unterstützen und anzünden", betonte er: "Das muss die Basis und Herangehensweise auch in Kiel sein."

Dabei ist ein Einsatz von Kevin Kampl noch fraglich, der angeschlagene Mittelfeldspieler wird laut Rose aber mit zu Holstein reisen. Verteidiger Lukas Klostermann sei auch wieder eine Option von Beginn an.