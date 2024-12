Lionel Messi bekommt nächste Auszeichnung

IMAGO/Sam Navarro

Nun ist Lionel Messi auch noch zum wertvollsten Spieler der MLS gewählt worden

Lionel Messi ist um eine weitere Auszeichnung reicher. Der achtmalige Weltfußballer wurde in der Major League Soccer in den USA zum wertvollsten Spieler in seiner ersten Saison gekürt.

Er setzte sich bei einer Wahl, die von Spielern, Klubs und Medienvertretern durchgeführt wurde, mit 38,43 Prozent der Stimmen durch. Der kolumbianische Angreifer Cucho Hernández vom entthronten Meister Columbus Crew kam auf Platz zwei mit 33,7 Prozent der Stimmen.

Zu Ehren des argentinischen Weltmeisters bildeten 250 Nachwuchsfußballer von Inter Miami die Buchstaben MVP, seine drei Söhne warteten nach Klubangaben mit der Trophäe auf ihren berühmten Vater. "Es erfüllt mich mit Stolz, euch trainieren zu sehen", sagte Messi an die gesamten Nachwuchskicker gerichtet: "Ich bin jeden Tag glücklich, hier zu sein."

Messi spielt seit dem Sommer vergangenen Jahres bei dem Klub von Mitbesitzer David Beckham. Der Südamerikaner führte die Mannschaft, die neuerdings von seinem ehemaligen Weggefährten Javier Mascherano trainiert wird, zum Gewinn des Supporters Shield als bestes Team der Hauptrunde.

In den Playoffs der MLS war Inter allerdings vorzeitig ausgeschieden. Messis Vertrag ist bis Ende 2025 gültig, die Vereinsbosse hoffen aber auf eine Verlängerung.